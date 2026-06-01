‘Euphoria’ termina después de siete años con un controvertido final sangriento que mata a tres personajes

El creador de Euphoria, Sam Levinson, confirmó oficialmente que la controvertida serie de HBO llegó a su fin, tras un sangriento final de la tercera temporada en el que murieron tres personajes principales.

La serie, que lanzó a la fama a Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney, entre otros, emitió anoche el final de su tercera temporada, en el que la problemática protagonista Rue (Zendaya) muere tras ingerir Percocet que había sido adulterado intencionadamente con fentanilo por el capo de la droga Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje).

Ahora, Levinson anunció que la serie terminó oficialmente después de siete años, confirmando a Popcast de The New York Times: “En cuanto a la historia que nos propusimos contar, que es una historia sobre la adicción y sus consecuencias, siento que este es el final”.

Zendaya también había dicho en entrevistas recientes que creía que Euphoria estaba llegando a su fin y afirmó en el programa The Drew Barrymore Show en abril que “se acerca el final”.

open image in gallery El creador de ‘Euphoria’, Sam Levinson, junto a las protagonistas Sydney Sweeney y Maude Apatow ( Getty )

Al hablar del desgarrador final de la serie, Levinson continuó: “Fue una experiencia muy gratificante en cuanto al elenco, el equipo y lo que logramos. Hay miles de cosas que tienen que salir bien para hacer algo así, y estoy inmensamente orgulloso del trabajo que hicimos y de la historia que contamos”.

También dijo que la muerte de Rue era una forma de rendir homenaje a Angus Cloud, quien interpretó a Fez en la serie antes de su fallecimiento a los 25 años en 2023 por una sobredosis de drogas.

“Al final es una tragedia, pero también es la verdad. Si experimentas o consumes drogas hoy en día, es muy posible que te maten, y creo que fue una forma de honrar a Angus y rezar por el futuro”, dijo.

Rue no fue el único personaje que murió en el sangriento final, ya que la monótona jefa de la droga Laurie (Martha Kelly) se suicidó para evitar ser arrestada, mientras que su rival Alamo fue asesinado a tiros por el patrocinador de Rue, Ali (Colman Domingo), para vengar su asesinato.

Los fans sospechaban desde hacía tiempo que este podría ser el final de Euphoria, ya que la última temporada tardó cuatro años en llegar a nuestras pantallas. Durante ese tiempo, las carreras de sus estrellas alcanzaron nuevas cimas (en parte gracias a la serie): Sydney Sweeney, que interpreta a Cassie, protagonizó el éxito de taquilla Con todos menos contigo; Jacob Elordi, que interpreta a Nate, recibió una nominación al Oscar por su papel en Frankenstein y se rumorea que podría interpretar a James Bond; y Zendaya protagonizó la saga Duna, más películas de Spider-Man y la próxima Shrek 5.

open image in gallery El personaje de Zendaya, Rue, murió en el final de temporada de ‘Euphoria’ ( Eddy Chen/HBO )

La serie también se ha visto afectada por el drama y la tristeza en los últimos años: el compositor principal, Labrinth, renunció repentinamente antes de la tercera temporada; surgieron rumores de un distanciamiento entre Zendaya y Levinson por la trama de Rue; Storm Reid y otros actores fueron eliminados del reparto; y se produjo la trágica muerte de Cloud.

Antes del final de temporada, Alexa Demie, quien interpretó a Maddy Perez en la serie, desmintió los rumores de que planea retirarse de la actuación ahora que Euphoria terminó. “La gente realmente te quita el control. ¿Qué pasó con mi capacidad de elegir? Me gusta mi vida así y no la cambiaría”, declaró a The Hollywood Reporter.

“Tengo metas y cosas que deseo, pero prefiero mantenerlas en privado”, dijo.

El último episodio de la tercera temporada de Euphoria está disponible para ver en HBO.

Traducción de Olivia Gorsin