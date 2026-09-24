La Policía de Nueva York detuvo a varias celebridades durante una protesta frente a la sede de las Naciones Unidas, mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunciaba un discurso.

Según el New York Post, entre los detenidos estaban Hannah Einbinder, protagonista de Hacks y ganadora del Emmy, y Susan Sarandon, actriz de Thelma & Louise. Hasta el momento, se desconoce si se presentaron cargos en su contra.

La protesta, convocada por Jewish Voice for Peace, reunió el jueves a cientos de personas en una sentada contra la guerra que coincidió con el discurso de Netanyahu. Entre los asistentes también se encontraban Cynthia Nixon, actriz de Sex and the City; la denunciante Chelsea Manning; y el comediante Caleb Heron.

“Netanyahu, no puedes esconderte, te buscan por genocidio”, coreaban los manifestantes mientras exigían su arresto.

Antes del discurso, agentes de la Policía de Nueva York intentaron despejar la calle y comenzaron a detener a varios manifestantes. Entre ellos estaba Sarandon, quien llevaba una camiseta con el lema “Financien a la gente, no a las bombas” y más tarde fue retirada del lugar esposada.

open image in gallery Susan Sarandon estuvo entre los asistentes a la protesta y fue detenida ( Reuters )

open image in gallery Sarandon habló abiertamente sobre cómo su apoyo a Palestina afectó su carrera ( AFP/Getty )

Las imágenes mostraron a Einbinder gritando “Palestina libre” y “Fuera Netanyahu de Nueva York” mientras agentes de la policía la retiraban de la protesta.

Antes de la manifestación, Einbinder había explicado los motivos de su participación. “No guardaremos silencio mientras nuestro gobierno financia por completo un genocidio en Palestina. Este momento nos exige a todos y cada uno de nosotros alzar la voz y exigir que Estados Unidos deje de financiar el genocidio”, declaró, según The Guardian.

Einbinder, que es judía, ha expresado en varias ocasiones sus opiniones sobre Israel y Palestina. Durante su discurso en los premios Emmy de 2025, exclamó: “¡Al car*** el ICE y libertad para Palestina!”

Más tarde explicó su postura: “Siento que es mi obligación como judía distinguir a los judíos del Estado de Israel, porque nuestra religión y nuestra cultura son una institución tan importante y arraigada que es realmente independiente de este tipo de Estado etnonacionalista”.

open image in gallery Hannah Einbinder, protagonista de ‘Hacks’, sostuvo una bandera con el mensaje “Pongan fin al genocidio” frente a la sede de la ONU ( Reuters )

Según Deadline, Einbinder también contó que tiene amigos que trabajan como médicos en primera línea en el norte de Gaza, donde atienden a mujeres embarazadas y niños en campos de refugiados.

Sarandon, por su parte, ha asegurado que su apoyo a Palestina ha tenido consecuencias para su carrera y le ha hecho perder papeles en películas.

A principios de este año, la actriz reveló que United Talent Agency dejó de representarla en 2023, algo que atribuyó a sus “marchas y denuncias sobre Gaza”.

“Se volvió imposible para mí incluso aparecer en televisión”, afirmó durante una rueda de prensa de los Premios Goya en Barcelona, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria. “No sé si las cosas han cambiado últimamente, pero no he podido participar en ninguna película importante ni en nada relacionado con Hollywood”.

Traducción de Leticia Zampedri