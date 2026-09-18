Habrá protestas en el concierto de Ed Sheeran para “retomar el diálogo sobre Palestina”

Se convocaron manifestaciones a favor de Palestina en las inmediaciones del estadio donde Ed Sheeran brindará un show el sábado, mientras persiste la indignación por la exclusión de Macklemore de la gira.

Esta semana, todos los teloneros de la gira The Loop de Sheeran anunciaron su retirada de las fechas restantes después de que Macklemore, cuyo nombre real es Benjamin Haggerty, fue excluido del cartel por los comentarios que hizo sobre Gaza.

La banda de acompañamiento de Sheeran, Beoga, también se retiró de la gira y declaró en una publicación de Instagram que “apoyaban plenamente” el mensaje compartido por Macklemore.

El músico inglés de 35 años inició su gira en Auckland, Nueva Zelanda, el pasado mes de enero.

Se prevé que la gira finalice en Ciudad de México en diciembre, con 18 fechas aún programadas en Norteamérica y Sudamérica.

Su próximo concierto está programado para el sábado por la noche en Filadelfia. Las entradas se ofrecen actualmente desde tan solo $76.

La indignación se desató después de que el rapero Macklemore fue excluido de la gira por unos comentarios sobre Palestina ( Getty Images )

Antes de ese show, los grupos locales propalestinos anunciaron que organizarían protestas en las afueras del recinto, el Lincoln Financial Field.

En un comunicado publicado en Instagram, la Coalición Palestina de Filadelfia y Shut Down D& detallaron sus planes para “salir a las calles para retomar el tema de Palestina y volver a poner a Filadelfia en acción”.

El precio inicial de las entradas para su próximo concierto en Foxborough, Massachusetts, aumenta a $112 para el espectáculo del 25 de septiembre.

Si bien las dos presentaciones de Sheeran en Hollywood, Florida, los días 29 y 30 de octubre, actualmente tienen precios mínimos anunciados de $339, los precios bajarán una vez más para su última presentación en Estados Unidos en Tampa el 7 de noviembre.

Las entradas para esa función se venden desde los $87.

Para el concierto de clausura de la gira en Ciudad de México, el precio de las entradas actualmente parte de un mínimo de 3.550 pesos.

Entre los artistas que se retiraron de la gira de Sheeran se encuentran el artista irlandés Aaron Rowe, el músico ganador del Grammy Finneas, hermano de Billie Eilish, y el cantante danés Lukas Graham.

El lunes, Macklemore compartió una publicación en Instagram afirmando que Sheeran y su equipo de representantes habían “tomado la decisión de excluirlo” de la gira Loop Tour.

En respuesta a través de las redes sociales el martes, Sheeran afirmó que la decisión de excluir al rapero de la gira fue del promotor y no suya.

Dijo que “los organizadores de la próxima gira le habían comunicado que cancelarían los conciertos si él seguía siendo el telonero”, y añadió que Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium, cuyo recinto estaba programado para albergar un concierto, se encontraba entre los que se oponían.

Sheeran escribió: “No soy cómplice”.

“Tengo mi propia opinión sobre este conflicto devastador”.

“El hecho de que yo decida no hablar públicamente no significa que no las tenga ni que no me importen”.

“Eso tampoco significa que no apoye ciertas causas a mi manera personal”.

El cantante de Shape Of You afirmó estar “horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina” y señaló que respetaba a Macklemore “como artista”.

Traducción de Olivia Gorsin