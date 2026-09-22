Hayden Panettiere: revelan la causa de muerte de la actriz de ‘Héroes’ semanas después de ser hallada inconsciente

Se reveló la causa de la muerte de Hayden Panettiere después de que la estrella de Nashville fue encontrada inconsciente en una casa en Carolina del Sur el mes pasado.

La actriz, de 36 años, falleció por los efectos tóxicos de una sobredosis de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina, según un informe publicado el martes por la oficina forense del condado de Greenville. La causa de la muerte fue declarada accidental.

El fentanilo es un potente opioide sintético, y el 4-ANFPP es un subproducto químico que se obtiene durante su fabricación ilegal. El alprazolam, más conocido como Xanax, se utiliza para tratar la ansiedad, mientras que el metocarbamol es un relajante muscular. La quetiapina, más conocida por su nombre comercial Seroquel, es un medicamento antipsicótico que se utiliza para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión.

La policía de Greenville, Carolina del Sur, informó que los agentes “respondieron a un aviso sobre una mujer inconsciente” el domingo 16 de agosto, alrededor de la 1:50 p. m. (hora del este).

Al llegar, los agentes encontraron a Panettiere en paro cardíaco, según el informe forense. Tras fracasar los intentos de reanimación, fue declarada muerta en el lugar a las 2:32 p. m.

open image in gallery Hayden Panettiere interpretó a Claire Bennett en ‘Héroes’ ( NBC )

open image in gallery Panettiere protagonizó la película de Disney de 2005 ‘Sueños sobre hielo’ ( Buena Vista Pictures Distribution )

“En la autopsia no se descubrieron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte”, decía el informe.

El fallecimiento de Panettiere fue confirmado por su padre, Skip.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, declaró Skip en un comunicado a ABC News. “Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

Nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, Panettiere comenzó a aparecer en comerciales a los 11 meses de edad y posteriormente trabajó como actriz infantil en la popular telenovela One Life to Live. Recibió elogios por su papel junto a Denzel Washington en la exitosa película Duelo de titanes (2000) y luego obtuvo papeles en las películas de Disney Tiger Cruise (2004) y Sueños sobre hielo (2005).

Panettiere se convirtió en una de las actrices jóvenes más reconocidas de la televisión tras ser elegida para interpretar a la animadora Claire Bennet en la serie de superhéroes de NBC, Héroes, que se emitió de 2006 a 2010. Posteriormente, interpretó a la cantante de música country Juliette Barnes en Nashville, un papel que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Se unió a la franquicia Scream en 2011, cuando interpretó a Kirby Reed en Scream 4. Posteriormente, retomó su papel en Scream VI de 2023, lo que marcó su regreso a la actuación tras un descanso de cuatro años.

open image in gallery Panettiere falleció el 16 de agosto a los 36 años ( Getty )

En mayo de este año, Panettiere habló con The Independent sobre cómo le afectó ser una estrella infantil, y dijo: “No es sano recibir tantos elogios siendo niño”.

“Cuando llegué a una edad en la que los paparazzi se interesaron por mí y los medios querían todos los detalles escabrosos... me rompió el corazón que la gente pensara mal de mí”, dijo.

Se convirtió en madre en diciembre de 2014, cuando ella y su exprometido, el boxeador ucraniano de peso pesado Wladimir Klitschko, dieron la bienvenida a su hija, Kaya. Posteriormente, en 2018, Panettiere le otorgó a Klitschko la custodia total de Kaya mientras luchaba contra la adicción y la depresión posparto.

En 2022, volvió a hablar de la decisión y, en el podcast Red Table Talk de Facebook Watch, dijo que firmar los documentos fue “lo más desgarrador que tuve que hacer en mi vida”.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988. Esta es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible para todos las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cerca de ti.

Traducción de Olivia Gorsin