Delroy Lindo habló sobre el incidente del insulto racial durante los Premios Bafta de cine de anoche y reveló que el organismo de premios no habló con él ni con Michael B. Jordan después.

Lindo y Jordan, coprotagonistas de Pecadores, asistieron a la ceremonia de entrega de premios el domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres para presentar el premio a los efectos visuales. Sin embargo, durante su presentación, un miembro del público con síndrome de Tourette gritó la palabra que empieza con “n”.

En declaraciones a Vanity Fair más tarde, Lindo dijo que él y Jordan “hicieron lo que tenían que hacer” al presentar el premio, pero que le hubiera gustado que “alguien de Bafta hubiera hablado con nosotros después”.

The Independent se puso en contacto con Bafta en busca de comentarios.

Durante la ceremonia, se oyó gritar palabras como “aburrido” y “m*****” a John Davidson, activista a favor del síndrome de Tourette, en cuya vida se basa la película I Swear. El hombre de 54 años también gritó el insulto racial mientras Jordan y Lindo estaban presentando, lo que llevó al presentador Alan Cumming a disculparse.

“Es posible que hayan escuchado expresiones fuertes y ofensivas esta noche. Si vieron la película I swear, sabrán que trata de la experiencia de una persona con síndrome de Tourette”, dijo al público.

open image in gallery John Davidson es interpretado por Robert Aramayo en la película I Swear ( Getty Images )

“El síndrome de Tourette es una discapacidad y los tics que escucharon esta noche son involuntarios; esto significa que la persona que lo padece no tiene control sobre su lenguaje. Pedimos disculpas si alguien se sintió ofendido”.

Davidson abandonó la sala tras el incidente, pero regresó para celebrar el premio al mejor actor de Robert Aramayo, que lo interpreta en la película. La comedia biográfica también recibió el premio al mejor reparto.

Más tarde, la BBC se disculpó por haber emitido el insulto racial: “Es posible que algunos espectadores hayan escuchado expresiones fuertes y ofensivas durante la ceremonia de los premios Bafta.

Estas fueron originadas por tics verbales involuntarios asociados al síndrome de Tourette, y no fue algo intencional. Ofrecemos disculpas por cualquier molestia que haya podido causar”.

En una disculpa posterior, añadieron que la ceremonia se había retirado de iPlayer y que se volvería a añadir sin el insulto.

El vicepresidente de Tourettes Action, Ed Palmer, declaró a Times Radio el lunes (23 de febrero) que la BBC debería haber considerado la posibilidad de censurar el insulto durante la emisión.

open image in gallery Delroy Lindo se hizo referencia al incidente ( Ian West/PA Wire )

“Este es realmente uno de los ejemplos más agudos de cómo algo que es una discapacidad puede causar, comprensiblemente, enormes cantidades de ofensa a alguien”, dijo.

“Si ahora se va a emitir en diferido, por ejemplo, censurarlo podría ser un compromiso razonable. Sin embargo, creo que cada caso debe evaluarse según la situación”.

Añadió que es “muy, muy consciente de las personas que, comprensiblemente, se habrían sentido enormemente ofendidas por cualquier palabra dicha, o por una palabra ofensiva utilizada por alguien con tics y Tourette”, y añadió que pensaba que “es importante mostrar compasión y entender que es involuntario”.

“Ofender a alguien suele resultar muy angustiante para quienes padecen esta condición”, afirmó Palmer.

Un portavoz de la organización benéfica también pidió al público que entendiera que los tics son involuntarios y “no un reflejo de las creencias, intenciones o carácter de una persona”, describiendo la “reacción” al incidente como “profundamente triste”.

“Las personas con Tourette pueden decir palabras o frases que no desean expresar, que no respaldan y que luego les generan una gran angustia”, señalaron. “Estos síntomas son neurológicos, no intencionados, y son algo con lo que John —como muchos otros con Tourette— convive cada día”.

open image in gallery Michael B Jordan y Delroy Lindo escucharon un insulto racial al presentar un premio en los Baftas ( BBC )

El síndrome de Tourette es una afección neurológica caracterizada por “tics” motores y vocales, como toses, espasmos y frases totalmente articuladas. Una pequeña cantidad de personas presenta además coprolalia, que consiste en decir groserías o comentarios socialmente inapropiados de forma involuntaria. En estos casos, las palabras no se eligen por su significado.

Traducción de Olivia Gorsin