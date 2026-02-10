Jonny Greenwood, de Radiohead, y el director Paul Thomas Anderson solicitaron que se elimine un segmento de música de su película El hilo fantasma, de 2017, del polémico documental de Melania Trump para Amazon.

El músico, que compuso la partitura de la película protagonizada por Daniel Day-Lewis, alegó en un comunicado que el uso de la música suponía un incumplimiento de su acuerdo como compositor.

“Es de nuestro conocimiento que una pieza musical de El hilo fantasma fue utilizada en el documental Melania”, dijeron Greenwood y los representantes de Anderson en un comunicado conjunto obtenido por Variety.

Sus abogados sostuvieron que, aunque Greenwood no posee los derechos de autor de la partitura, la distribuidora de la película, Universal, “no consultó a Jonny sobre este uso por terceros, lo que supone un incumplimiento de su acuerdo como compositor. Como resultado, Jonny y Paul Thomas Anderson solicitaron que se elimine del documental”.

The Independent se puso en contacto con Amazon MGM Studios y Universal en busca de comentarios.

La película incluye un largo fragmento de Barbara Rose, canción que el guitarrista de Radiohead compuso para la película de Anderson.

El documental dirigido por Brett Ratner, que siguió a la primera dama en los 20 días previos a la segunda investidura de su marido, recaudó 13,35 millones de dólares en el mercado nacional tras dos fines de semana de estreno y superó las previsiones de taquilla gracias, en parte, a los grupos organizados de mujeres republicanas que constituyeron una gran parte de la audiencia.

El guitarrista de Radiohead Jonny Greenwood compuso la música —para la película de 2017 El hilo fantasma— que se utilizó en la película de Melania ( Getty )

En la película, Melania se reúne con estilistas, diseñadores de interiores y aliados políticos antes de que se la vea de la mano de su marido en su ceremonia de investidura.

Aunque la película tuvo mejores resultados que lo esperado, sigue siendo poco probable que recupere los 40 millones de dólares que Amazon MGM pagó por ella. Amazon gastó 35 millones de dólares más para comercializar la película. Se cree que costó más que cualquier otro documental de la historia.

El precio de la película hizo especular al sector con la posibilidad de que Amazon haya realizado la compra para acercarse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El proyecto supuso el regreso del director de Una pareja explosiva , Ratner, que se trasladó a Israel tras múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2017. Él negó cualquier infracción y no fue acusado de ningún delito.

La película fue objeto de críticas generalizadas, recibiendo una crítica de una estrella por parte de Nick Hilton, de The Independent, quien escribió: “Tal vez Melania no sea más que una pieza de posentretenimiento posmoderno. Al fin y al cabo, resulta evidente que no se trata de un documental”.

Hilton continúa: “Melania pasa la mayoría de las escenas interpretando una versión escenificada de sí misma, y las tomas de la primera dama están compuestas con toda la deliberación que Ratner aportó a su trabajo en X-Men: La batalla final. Esto está entre la telerrealidad y la pura ficción”.

En los últimos años, Greenwood fue un compositor de cine más activo que músico de rock, escribiendo o contribuyendo a las partituras de 12 películas, entre ellas Una batalla tras otra, Petróleo sangriento y Licorice Pizza.

El hilo fantasma recibió seis nominaciones a los premios Óscar, incluida la de mejor partitura original.

Traducción de Olivia Gorsin