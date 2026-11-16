Los fans de Harry Potter condenan el primer clip de televisión, que consideran “feo” y “sin gracia”

El primer avance de la próxima serie de televisión de Harry Potter provocó una oleada de reacciones negativas por parte de los fans, incluidas quejas sobre la iluminación, el diseño del set y el ritmo narrativo.

Harry Potter, que se estrena en HBO Max esta Navidad, es la segunda gran adaptación cinematográfica de los libros infantiles superventas de J.K. Rowling, después de la exitosa saga cinematográfica estrenada entre 2001 y 2011.

La primera temporada abarcará los acontecimientos del primer libro de Harry Potter, Harry Potter y la piedra filosofal, que ya fue adaptado al cine por Christopher Columbus.

open image in gallery Dominic McLaughlin en ‘Harry Potter’ ( HBO )

Si bien la serie generó una importante reacción negativa —e incluso un boicot— por las opiniones de Rowling sobre los derechos de las personas transgénero, el primer clip de Harry Potter de HBO recibió numerosas críticas por únicamente aspectos estéticos.

En las redes sociales, muchas personas criticaron la iluminación y los efectos visuales del video, que muestra a los alumnos de Hogwarts asistiendo a un banquete con el director del colegio, Albus Dumbledore (John Lithgow).

“Los personajes parecen literalmente cosplays”, escribió una persona. “No hay magia alguna. Todo está poco iluminado y es deprimente, y no transmite alegría. Una edición de Malfoy hecha con IA tiene cien veces más pasión. Esto es insípido”.

“¡Qué feo es!”, escribió otro. “Es ridículamente plano. Supongo que somos alérgicos al contraste”.

“Harry Potter y los datos brutos de la cámara”, bromeó alguien más. “Me gusta el plano de apoyo aleatorio de los niños comiendo durante unos 10 segundos seguidos. ¿Qué está pasando, en serio?”.

“¿Por qué parece hecho con IA?”, preguntó otra persona. “Es tan limpio, ni siquiera parece real, parece una parodia o un sketch de Harry Potter, ¿qué demonios?”.

Un usuario de redes sociales simplemente escribió: “Harry Potter y la cámara de bajo contraste”.

open image in gallery Janet McTeer y John Lithgow en ‘Harry Potter’ ( HBO )

Varias personas compararon las imágenes con un anuncio de televisión, y una de ellas bromeó diciendo que era “como un anuncio del Super Bowl para la aseguradora de automóviles Progressive”.

“Tiene toda la magia y el encanto de un anuncio de seguros”, escribió otro.

“En cualquier momento, cualquiera de los personajes podría haberse girado hacia la cámara sosteniendo un ala de pollo y haber dicho: ‘KFC. ¡Para chuparse los dedos!’ y yo ni me habría inmutado”, bromeó alguien más.

Otros también compararon la película negativamente con la adaptación de 2001.

Entre las diferencias destacadas se encontraba la iluminación en escena: la película de Columbus presentaba multitud de velas ornamentadas, tal como se describe en la obra original, mientras que la nueva adaptación televisiva muestra lámparas de mesa de luz tenue.

“Jesucristo, esto realmente te hace apreciar el talento como director de *revisa sus notas* Chris Columbus”, escribió un usuario de X.

“Hay una *profunda* sensación de ‘¿por qué estamos haciendo esto?’ que impregna cada fotograma”, comentó otro.

Junto a Lithgow, el reparto de Harry Potter incluye a actores como Paapa Essiedu, Bel Powley, Warwick Davis, Janet McTeer y Nick Frost. Los tres personajes infantiles principales serán interpretados por los debutantes Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton.

Rowling, de 61 años, se convirtió en una figura cada vez más controvertida en los últimos años gracias a sus declaraciones públicas sobre cuestiones relacionadas con los derechos de las personas trans.

La autora de libros infantiles, que negó que sus opiniones sean transfóbicas, afirmó anteriormente que preferiría ir a la cárcel antes que referirse a las personas trans por los pronombres que eligen, y donó grandes sumas de dinero a organizaciones que impulsan cambios legislativos en materia de derechos basados en el sexo y espacios exclusivos para un solo sexo.

Rowling participa como productora ejecutiva en la nueva serie, que se estrenará en HBO Max el 25 de diciembre.