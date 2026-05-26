Conor McGregor hace un comentario enigmático sobre el “acuerdo” de la UFC para la pelea contra Max Holloway

Conor McGregor afirmó haber cerrado un “gran acuerdo” con la UFC, mientras se prepara para regresar a la jaula después de cinco años de ausencia.

El 11 de julio, McGregor será la figura principal del UFC 329 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde se enfrentará a Max Holloway. La pelea se produce 13 años después de su primer combate, en el que McGregor derrotó al hawaiano por puntos.

Ambos se convirtieron en campeones mundiales de peso pluma, y McGregor luego se alzó con el título de peso ligero. Si bien Holloway nunca ostentó el cinturón de peso ligero de la UFC, sí ganó el título de “El tipo más rudo de todos” en esa categoría.

open image in gallery Conor McGregor (izquierda) junto al presidente de la UFC, Dana White, en 2018 ( Getty )

Sin embargo, perdió el título en su pelea más reciente, una contundente derrota por puntos ante Charles Oliveira en marzo, y se enfrentará a McGregor en la categoría de peso wélter. Holloway, de 34 años, no compitió antes en esta división, mientras que McGregor, de 37, peleó allí tres veces.

Otro factor interesante en el regreso del irlandés es su contrato, dado que le quedaban dos peleas cuando peleó por última vez, y hay que considerar que la UFC cambió a un modelo sin pago por evento este año.

McGregor afirmó recientemente que su antiguo contrato era “nulo” como resultado de ese cambio, y ahora proporcionó una actualización, aunque no es clara.

“Se acerca la gran pelea, brindemos por eso”, le dijo McGregor al antiguo SEAL de la Marina estadounidense Rob O'Neill esta semana. “‘The Mac’ volvió, nena. ¡Vamos! Estuve fuera mucho tiempo, cinco años. Mi cuerpo está fresco, mi mente está lúcida, estoy listo para regresar”.

“Tengo un gran oponente, conseguí un gran contrato con la UFC. Estoy muy, muy feliz. Por fin me honraron”.

Y agregó: “11 de julio, Las Vegas, la ciudad del pecado, y el oponente es un hombre al que ya vencí antes, Max Holloway. Es un luchador consagrado, un luchador consumado, excampeón mundial de la UFC, varias veces campeón mundial ‘BMF’ de la UFC.

open image in gallery Max Holloway (a la derecha) fue superado en la lucha y en los puntos por Charles Oliveira en marzo ( Getty )

“Este es un rival de calidad, y nuestro último combate fue una demostración de maestría en artes marciales por mi parte, así que planeo repetirlo. Planeo demostrar mi crecimiento y mis mejoras. Estoy muy, muy emocionado. La preparación fue muy buena. Vivimos, respiramos y dormimos en el gimnasio”.

La última pelea de McGregor terminó de forma dolorosa para él, ya que sufrió una fractura de pierna en su derrota ante Dustin Poirier en 2021, seis meses después de haber perdido contra el estadounidense por nocaut.

“Si me lesiono el tobillo, si me lesiono la rodilla, si me lesiono el hombro, ¿cuál es mi respuesta? Porque la pelea no terminó, dijo McGregor esta semana. “Si te rindes, si tienes una maniobra, puedes resistir y sobrevivir ahí dentro y luego encaminarte hacia la victoria”.

“Así que, a medida que fui adquiriendo más experiencia en el mundo de las peleas, aprendí a partir del peor escenario posible para llegar al mejor. Y luego, concentrarme, concentrarme, concentrarme, prepararme, prepararme para el mejor escenario. Y ahí es donde me encuentro ahora mismo. Tengo preparadas todas las situaciones posibles y mis respuestas para cada una”.

open image in gallery McGregor se fracturó una pierna en su última pelea, una derrota ante Dustin Poirier en 2021 ( Getty )

McGregor había expresado un gran deseo de pelear en la Casa Blanca el 14 de junio, cuando la UFC organice un evento sin precedentes en el jardín sur, pero el presidente de la UFC, Dana White, siempre se mostró reservado al respecto.

En cambio, McGregor fue programado para el UFC 329, que se celebrará durante la Semana Internacional de la Lucha de la organización.

Traducción de Olivia Gorsin