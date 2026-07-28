La traductora de ‘La Odisea’ que inspiró a Christopher Nolan califica su guion de “pésimo”

Emily Wilson, la reconocida traductora cuya versión de La Odisea de Homero inspiró la exitosa adaptación de Christopher Nolan, lanzó una dura crítica contra la película al afirmar que “le daría vergüenza” haber escrito cualquier parte del guion y calificar su escritura como “pésima”.

En una reseña publicada en London Review of Books, Wilson sostuvo que la película de Nolan deja de lado gran parte de los elementos que han permitido que la epopeya de Homero perdure durante casi 3.000 años.

“No ofrece nada convincente sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra ni sobre la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y la vida de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos. Carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética”, escribió.

Estrenada a principios de este mes, La Odisea es la adaptación de Christopher Nolan del poema épico atribuido a Homero, que narra el peligroso viaje de Odiseo de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya.

Matt Damon interpreta al rey de Ítaca, Anne Hathaway da vida a Penélope y Tom Holland encarna a Telémaco. El elenco también incluye a Zendaya como la diosa Atenea, Charlize Theron como la ninfa Calipso, Robert Pattinson como el pretendiente Antínoo y Himesh Patel como Euríloco, el segundo al mando de Odiseo.

La película recibió críticas muy favorables y se perfila como una de las principales candidatas a los premios Oscar. En su reseña de cinco estrellas para The Independent, Clarisse Loughrey la describió como "la mejor película de Nolan hasta la fecha".

open image in gallery Matt Damon protagoniza ‘La Odisea’, la adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero sobre el peligroso regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya ( Universal Pictures )

Wilson, quien en 2017 se convirtió en la primera mujer en publicar una traducción completa de La Odisea al inglés, ya había sido reconocida por Nolan como una de las influencias de la película.

En una entrevista con la revista Empire en noviembre de 2025, el director contó que la primera línea de la traducción de Wilson —“Háblame de un hombre complicado”— fue la clave para construir su versión de Odiseo.

“La genialidad del personaje, su astucia, su inventiva, eso fue una parte fundamental de lo que me interesó. No es solo un soldado. Es un estratega increíble, una persona muy astuta”, explicó.

Wilson retomó esa declaración en su reseña y escribió: “Como suele decirse en las ceremonias de premios, me sentí honrada al saber que Nolan había leído al menos el primer verso de mi traducción de La Odisea en pentámetro yámbico, pero me daría vergüenza haber escrito cualquier parte de este guion”.

La traductora sostuvo que la adaptación pierde la complejidad que define al héroe de Homero. En su opinión, el Odiseo interpretado por Matt Damon “no es complicado, ni astuto, ni ingenioso”, sino que actúa impulsado por “la ansiedad y la culpa”.

Además, afirmó que la película presenta una “visión demasiado confusa” y personajes “muy poco desarrollados”. Según una publicación en redes sociales, la repercusión de esa crítica incluso provocó la caída del sitio web de London Review of Books.

“Su estructura narrativa es artificiosa. La escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o sus palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible”, escribió.

open image in gallery Según Emily Wilson, la Penélope interpretada por Anne Hathaway queda reducida a no hacer nada más que anhelar a Matt Damon, “por razones desconocidas” ( Universal Pictures )

Wilson también sostuvo que varios de los personajes femeninos de La Odisea pierden gran parte de su complejidad en la adaptación de Nolan.

“Tenía la esperanza de que la afinidad de Nolan con estos temas homéricos pudiera impulsarlo a nuevas cotas creativas y permitirle crear personajes más creíbles”.

Como ejemplo, señaló que la Calipso interpretada por Charlize Theron se convierte en “una terapeuta no remunerada” que consuela a un Odiseo afectado por el trastorno de estrés postraumático, en lugar de la poderosa y elocuente diosa que aparece en el poema de Homero. En la obra original, Calipso mantiene cautivo a Odiseo en la isla de Ogigia durante siete años y le ofrece la inmortalidad si permanece con ella, y solo lo deja partir cuando Zeus le ordena liberarlo.

Wilson también criticó la representación de Penélope, interpretada por Anne Hathaway. Según la traductora, al personaje “no se le da nada que hacer excepto anhelar a Matt Damon, por razones desconocidas”, pese a que en la epopeya es una de las figuras con mayor profundidad psicológica.

A su juicio, la Atenea de Zendaya tampoco sale mejor librada. En la película, afirmó, se convierte en “una víctima vulnerable de la guerra, o quizá una proyección de la conciencia de Odiseo”, en lugar de la calculadora diosa de la guerra que impulsa gran parte de la historia original.

open image in gallery Jimmy Gonzales interpreta a Céfeo, Matt Damon da vida a Odiseo y Himesh Patel encarna a Euríloco en ‘La Odisea’ ( Universal Pictures )

Wilson también criticó el reparto de la película por considerar que no aborda la diversidad racial de forma efectiva. A su juicio, en lugar de desafiar los estereotipos habituales de Hollywood, termina reforzándolos. “No tiene nada de progresista”, escribió.

“La mayoría de los actores no blancos —Zendaya, Lupita Nyong'o, Himesh Patel, Corey Antonio Hawkins y Travis Scott— interpretan versiones del mejor amigo negro, cuyo único papel en el drama es brindar ayuda al protagonista blanco”.

La traductora también cuestionó la decisión de filmar escenas cerca de Dakhla, en el Sáhara Occidental, un territorio en disputa que permanece bajo control marroquí desde 1975 y que la ONU considera un territorio no autónomo.

Las imágenes del rodaje y los reportes sobre las locaciones confirmaron que La Odisea filmó escenas allí en julio de 2025. La decisión provocó críticas de grupos saharauis y de los organizadores del festival de cine FiSahara, quienes sostuvieron que grabar en el territorio ocupado sin el consentimiento del pueblo saharaui podía contribuir a legitimar la ocupación marroquí.

En su reseña, Wilson calificó esa decisión como el problema ético “más preocupante” de La Odisea de Nolan y argumentó que corría el riesgo de normalizar la violencia continua contra el pueblo indígena saharaui.

Pese a sus cuestionamientos, la traductora no descartó por completo la película. De hecho, la describió como una forma entretenida de “resguardarse del calor” durante unas horas y elogió la forma en que Nolan adapta la estructura narrativa en capas del poema. En particular, destacó que sus característicos saltos en el tiempo resultan “apropiados para La Odisea”.

open image in gallery Emily Wilson escribió que Nolan está haciendo “todo lo posible” para que el público vuelva a leer ( PA )

La Odisea ya está disponible en salas de cine.

Traducción de Leticia Zampedri