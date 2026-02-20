El rey Carlos III es el nuevo monarca de Gran Bretaña, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022.

La esposa de Carlos, la duquesa de Cornualles Camila, fue posteriormente nombrada reina consorte cuando la pareja comenzó un nuevo capítulo en una relación que se ha extendido por más de 50 años.

Para la mayoría de los fans de la realeza, el trayecto de la pareja siempre estará intrínsecamente ligado a la historia de Carlos y su exesposa, Lady Diana Spencer, la princesa de Gales, quien murió en 1997 en un accidente de tránsito.

Pero, ¿cómo empezó su romance? ¿Y cuándo empezaron a desmoronarse las cosas entre la pareja, cuyo divorcio finalizó en 1996? Aquí encontrará todo lo que necesita saber de principio a fin.

Noviembre 1977

El príncipe Carlos y Lady Diana Spencer se conocen por primera vez en la finca de su familia, Althorp House, en Northamptonshire, Inglaterra. Tenía 16 años; tenía 28 años. En ese momento, Carlos estaba saliendo con la hermana mayor de Diana, Sarah, y la estaba visitando durante un fin de semana de caza de faisanes.

“Como Diana recuerda, se conocieron en ‘medio de un campo arado’”, afirma un artículo publicado en The Daily Times en julio de 1981. En una entrevista realizada en 1981, el príncipe Carlos recordó haber conocido a Diana por primera vez y dijo que Podía “recordar haber pensado que era una chica de 16 años tan alegre, divertida y atractiva” y la describió como “muy divertida, vivaz y llena de vida”.

Diana recordó su primer encuentro en cintas privadas que se lanzaron como parte del documental de 2017 Diana: In Her Own Words, en el que se registra que la difunta princesa de Gales dijo que estaba “asombrada” de recibir la atención del príncipe Carlos cuando estaba 16 años de edad. “¿Por qué alguien así estaría interesado en mí?”, ella añadió.

En The Crown, la pareja se encuentra por primera vez dentro de Althorph House mientras Diana está vestida como un árbol para una producción escolar.

Julio de 1980

Carlos, que desde entonces se había separado de la hermana de Diana (se casó con Neil Edmund McCorquodale ese año), y Diana fueron a quedarse con un amigo en común, Philip de Pass, en la casa de su familia en Sussex durante un fin de semana.

Mientras está allí, Diana habla con Carlos sobre el asesinato de su tío abuelo, Lord Mountbatten, con quien había estado muy cerca. “Al minuto siguiente, saltó sobre mí, prácticamente”, afirmó en las cintas que se publicaron en Diana: In Her Own Words. “Pero luego se construyó a partir de ahí”, agregó sobre su noviazgo.

Septiembre de 1980

Diana es fotografiada en la finca privada de la familia real, Balmoral, en Escocia. La prensa cubre la noticia de su relación.

En The Crown, Carlos se resiste a invitar a Diana, en lugar de eso, anhela que Camilla Parker-Bowles se una a él. Pero después de que Parker-Bowles se niega y lo anima a invitar a Diana, procede.

El programa muestra a la familia real adorando a Diana en una primera impresión y ella pasa lo que los personajes llaman “la prueba de Balmoral” para sus invitados.

Febrero de 1981

El príncipe Carlos le propone matrimonio a Diana en el castillo de Windsor. Diana tiene 19 años en este momento y se muda de un pequeño apartamento en Earl’s Court a Clarence House para vivir con Carlos.

El compromiso de la pareja se anuncia formalmente el 24 de febrero. Un periodista le preguntó a Carlos si la pareja estaba enamorada y él respondió: “lo que sea que signifique ‘enamorado’”.

En The Crown, Carlos llama por teléfono a la reina para hacerle saber que le propuso matrimonio. Luego, la Reina le dice al resto de la familia.

Carlos dice que le propuso matrimonio en la guardería y no se arrodilló. Dice que Diana le dijo que era el momento más feliz de su vida.

En el programa, Diana regresa a Londres después de la propuesta en solitario y celebra el compromiso con amigos en una discoteca.

La Reina también le muestra una selección de anillos de compromiso y elige uno que no ha sido transmitido y debe comprarse.

El programa también ve a Diana discutir la línea de Carlos “lo que sea que el amor significa” con sus amigos.

Marzo de 1981

Carlos parte hacia Australia y Nueva Zelanda durante cinco semanas y Diana es fotografiada llorando en el aeropuerto de Heathrow.

Recordando el momento en Diana: en sus propias palabras, la princesa supuestamente dijo: “Simplemente, me rompió el corazón”.

En The Crown, Carlos no llama a Diana durante tres semanas mientras está fuera. Diana también conoce a Camilla Parker-Bowles por primera vez después de que Carlos los anima a pasar tiempo juntos.

En el programa, Diana se entera de los apodos de Carlos y Camilla el uno para el otro: Fred y Gladys.

Julio 1981

La pareja se casó después de menos de un año de salir en una lujosa ceremonia en la Abadía de Westminster el 29 de julio. Se estima que 750 millones de personas ven el evento por televisión y Diana recibe el título de princesa de Gales.

Diana lleva un vestido diseñado por Elizabeth y David Emanuel.

En The Crown, se muestra que Diana tiene dudas sobre la boda después de descubrir que Carlos le había comprado un brazalete a Camilla con las palabras “Fred & Gladys” grabadas en él.

Junio de 1982

La pareja da la bienvenida a su primer hijo juntos: el príncipe William. Diana sufrió depresión posparto después del parto.

Hablando al respecto con Martin Bashir de la BBC en 1995, Diana dijo: “Te despertabas por la mañana sintiendo que no querías levantarte de la cama, te sentías incomprendido y muy, muy deprimido contigo mismo”.

Marzo de 1983

Carlos y Diana van de gira oficial a Australia con el príncipe William. En las fotografías se ven felices y muy enamorados.

En The Crown, Diana y Carlos discuten mucho en este viaje, principalmente porque Diana ha encontrado cartas secretas de Carlos a Camilla.

Septiembre de 1984

El príncipe Harry nace el 15 de septiembre en el lindo ala del hospital St Mary’s de Londres, donde también nacieron los hijos del príncipe William y Kate Middleton.

1986

El príncipe Carlos comienza una aventura con Camilla Parker-Bowles, según su biógrafo oficial Jonathan Dimbleby. Se informa que la aventura de Diana con el capitán del ejército James Hewitt también comienza en este momento.

En The Crown, Carlos comienza a ver a Camilla con más frecuencia durante este período.

1987

Diana se queda en casa mientras Carlos se va de vacaciones de verano anuales de la familia real a Balmoral. Esto lleva a la especulación de que la pareja se está separando por un tiempo debido a problemas matrimoniales.

Mayo de 1992

Andrew Morton publica detalles del romance de Carlos con Parker Bowles en Diana: Her True Story.

La princesa ayudó con el libro en secreto, ya que ahora se sabe que le proporcionó a Morton grabaciones de audio.

Noviembre de 1992

Carlos y Diana visitan Corea del Sur en un viaje oficial juntos y la prensa sensacionalista los llama “los Glums” debido a que parecen tan infelices juntos.

Diciembre de 1992

El entonces primer ministro John Major anunció que Carlos y Diana se están separando. “Esta decisión se tomó de manera amistosa y ambos continuarán participando plenamente en la crianza de sus hijos”, leyó Major en un comunicado del Palacio de Buckingham.

Recordando la decisión de separarse en una entrevista de 1995 con Panorama de la BBC, Diana dijo que sentía “profunda, profunda, profunda tristeza”. “Habíamos luchado para mantenerlo en marcha, pero obviamente a los dos nos habíamos quedado sin fuerza”, agregó.

Agosto de 1996

El divorcio finaliza y Diana renuncia a su estatus de Su Alteza Real.

Diana es fotografiada en la propiedad de Mohammad Al-Fayed, (con cuyo hijo, Dodi Fayed, estaba saliendo en ese momento), en Saint Tropez, durante unas vacaciones con sus hijos, los príncipes William y Harry.

Agosto de 1997

Diana muere en un accidente automovilístico en un túnel de carretera en París. Su pareja, el productor de cine Dodi Fayed, también murió en el accidente junto con el conductor de la pareja, Henri Paul.

El príncipe Carlos se casó con Camilla Parker Bowles en 2005.