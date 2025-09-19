La nueva canción de Miley Cyrus hace referencia al distanciamiento de su padre Billy Ray

Miley Cyrus lanzó una nueva canción dedicada a su padre, Billy Ray Cyrus.

Tras el divorcio de Billy Ray y Tish Cyrus en 2022, Miley y sus cinco hermanos quedaron divididos entre su padre y su madre. Sin embargo, el viernes lanzó una nueva balada titulada ‘Secrets’, que explicó que era un guiño al distanciamiento de su padre.

“Esta canción fue escrita como una ofrenda de paz para alguien que había perdido por un tiempo, pero que siempre he amado”, escribió la cantante de ‘Wrecking Ball’ en Instagram junto a un breve clip del video de la canción. “Según mi experiencia, perdón y libertad son una misma cosa. Gracias a Lindsey Buckingham & Mick Fleetwood por aportar magia a la música”.

“Esta canción es para mi padre”, concluye el pie de foto.

A continuación, se incluye un fragmento de la canción traducido al español:

“Hero/ Can I be your hero?/ Call off all your forces/ A white flag in the war” (Héroe/ ¿Puedo ser tu héroe?/ Retira tus tropas/ Una bandera blanca en medio de esta guerra).

“Love is not a prison/ I'm not a guard, no/ So even when I'm holding you/ I won't lock you up/ You can come and go as you want” (El amor no es una prisión/ No soy un guardia/ Incluso cuando te abrazo /No voy a encerrarte/ Puedes ir y venir a tu antojo).

Su padre recibió una copia de la canción el mes pasado por su cumpleaños. De hecho, compartió un video en Instagram de sí mismo escuchando la canción en su teléfono.

“Para mi cumpleaños, Miley me regaló música y me compuso una canción llamada Secrets, en la que participaron mis músicos favoritos, Fleetwood Mac Te quiero Mile”, escribió en la publicación de agosto.

La exestrella de Disney Channel ya habló de la canción en una entrevista en junio en el pódcast de Monica Lewinsky.

“Escribí esta canción sobre mi padre, porque quería que me contara aunque hubiera secretos, aunque yo realmente no quisiera saberlo”, expresó. “Quería ser la persona con la que se sintiera lo suficientemente seguro para contarme las cosas que eran condenables y perjudiciales para la familia. Quería que pensara que, como la hija de en medio, soy lo bastante mayor como para poder aguantar algo de eso”.

Miley abordó su relación con sus dos padres en una historia de Instagram de mayo, donde habló sobre los rumores de que estaba enemistada con su padre.

“Rara vez comento sobre rumores, pero mi mamá y yo somos demasiado unidas como para que algo se interponga entre nosotras”, comenzó su declaración. “Es mi mejor amiga. Como muchas madres, no sabe manejar su teléfono y de alguna manera me dejó de seguir: simple, casual y poco interesante”.

Luego habló de su padre, con quien los fans supusieron que estaba enemistada después de que no lo mencionara durante su discurso de aceptación en los Grammy 2024. Un año después, durante los Grammy 2025 en febrero, Billy Ray felicitó a Miley y Beyoncé por ganar el premio Grammy a la mejor interpretación country de un dúo o grupo por su canción ‘II Most Wanted’.

Sin embargo, ella escribió en su declaración de Instagram que a pesar de haber tenido anteriormente “dificultades”, ella y su padre no están en malos términos.

“Mi padre y yo hemos tenido nuestras dificultades a lo largo de los años”, escribió. “Ahora, a mis treinta años, la familia es mi prioridad por encima de todo. Estoy en paz sabiendo que se han reparado lazos rotos y que el tiempo ha sanado muchas cosas. Agradecido por la buena salud y el amor que fluye a través de mi familia”.