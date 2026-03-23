La cantante Catherine Harding denunció que un guardia de seguridad la “reprendió” a ella y a su hija tras un encuentro con la estrella del pop Chappell Roan en un hotel de São Paulo.

Según relató, el incidente dejó a su hija, de 11 años, “sumamente conmocionada” y derivó en una reacción pública por parte de su esposo, el exfutbolista de la Premier League Jorginho.

En ese contexto, el actual jugador del Flamengo publicó un mensaje en Instagram el sábado, en el que criticó a Roan y aseguró que su equipo de seguridad se dirigió de forma agresiva a su familia. Además, cuestionó la actitud de la artista hacia sus seguidores y afirmó: “Sin tus fans, no serías nada”.

Chappell Roan, fotografiada en el desfile Mugler Otoño/Invierno 2026 a inicios de mes ( Getty )

En una publicación en Instagram el domingo, Catherine Harding aclaró que su hija no se acercó a Chappell Roan ni estaba usando su teléfono cuando vio a la cantante durante el desayuno en un hotel de São Paulo.

Según relató, la niña solo sonrió al verla pasar. “Literalmente no hizo nada; solo la miró y sonrió. Cuando volvió, me dijo: ‘Mamá, no sé si es ella’, porque con su vestuario se veía diferente”, explicó.

En ese momento, de acuerdo con Harding, un guardia de seguridad se acercó a su mesa y las reprendió en tono agresivo mientras comían. “No sé si ella lo envió o no, pero para mí fue una reacción desmedida”, afirmó.

Por su parte, Chappell Roan —cuyo nombre real es Kayleigh Rose Amstutz— negó las acusaciones y aseguró que ni la mujer ni su hija interactuaron con ella. Además, sostuvo que el guardia no formaba parte de su equipo de seguridad personal.

En una serie de historias en Instagram, la artista, de 28 años, explicó: “Ni siquiera vi a una mujer ni a un niño. Nadie se me acercó ni me molestó; solo estaba desayunando en mi hotel. Creo que también se hospedaban allí”.

Asimismo, remarcó que no dio instrucciones para que alguien interviniera: “No le pedí a ningún guardia que hablara con esta madre y su hija. No estaban haciendo nada. Es injusto asumir malas intenciones cuando no hay motivos”.

En su mensaje, Roan también expresó su pesar: “No odio a quienes escuchan mi música. No odio a los niños, eso es absurdo. Siento mucho lo ocurrido. Si se sintieron incómodas, me entristece, porque no lo merecían”.

Sin embargo, Harding insistió en su versión y sostuvo que el guardia no pertenecía al hotel, sino que “acompañaba a la artista”. En ese sentido, planteó el grado de responsabilidad de las celebridades sobre quienes integran su entorno.

“No sé si era su guardaespaldas personal, pero estaba con ella. Eso es lo único que sé. ¿Ella le dijo que actuara así? No lo sé, y espero que no. Pero cuando eres una figura pública, tienes la responsabilidad de lo que hace la gente que trabaja contigo”, señaló.

Posteriormente, un representante de Roan emitió un comunicado en el que reiteró que la cantante no tenía conocimiento de ningún intercambio. “Chappell no vio a esta madre y su hija durante el desayuno y no dio instrucciones a su equipo ni a terceros para interactuar con ellas”, indicó. Además, aseguró que la artista exige altos estándares de conducta y no tolera comportamientos agresivos hacia sus fans.

Harding, quien tiene una hija de una relación anterior con el actor Jude Law, y Jorginho —padre de dos hijos de un vínculo previo— comparten una hija en común. La familia había comprado entradas para el concierto de Roan en São Paulo como regalo de cumpleaños.

La polémica creció en redes sociales tras la publicación del futbolista y derivó en críticas hacia la cantante, incluso por parte del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere. El episodio se suma a declaraciones previas de la artista, ganadora de un Grammy, quien en 2024 ya había planteado en redes la necesidad de establecer límites con seguidores “exigentes”.

Traducción de Leticia Zampedri