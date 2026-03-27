Taylor Swift arrasó en los premios iHeartRadio Music Awards el jueves, y de paso ayudó a salvar al desafortunado Vin Diesel.

La decimotercera ceremonia anual de entrega de premios, celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, EE. UU.), sufrió problemas técnicos durante toda la noche, ya que la retransmisión en directo de la alfombra roja se interrumpió para mostrar a los presentadores que aún se estaban preparando para salir al aire.

Posteriormente, Diesel, la estrella de Rápidos y furiosos, apareció para entregarle al rapero Ludacris el premio Landmark Award.

Sin embargo, mientras estaba en el escenario, el actor (59) admitió: “Literalmente no puedo ver el teleprompter. ¿Dónde está?”. El público se unió para ayudarle a encontrar el apuntador electrónico, y Diesel preguntó: “¿Ahí? ¿Está allí? ¡Está en el medio!”.

open image in gallery Vin Diesel se las arregló como pudo para presentar los Premios iHeartRadio Music Awards de 2026 tras no conseguir encontrar el teleprompter ( Getty )

open image in gallery Taylor Swift recoge el premio al álbum pop del año en el escenario durante la ceremonia de los iHeartRadio Music Awards de 2026 ( Getty )

Durante la transmisión, Swift, quien estaba sentada en la primera fila con su prometido, el astro del fútbol americano Travis Kelce, fue una de las personas que señalaban en dirección al teleprompter.

“Son increíbles”, dijo Diesel, antes de dirigirse directamente a la gigante de la música pop: “Gracias, Taylor”.

El también protagonista de Niñera a prueba de balas siguió teniendo dificultades con sus líneas mientras presentaba el premio antes de preguntar: "¿Qué tal va todo hasta ahora?".

Tras la ovación del público, añadió: “Lo estoy haciendo genial. Tengo que llevaros a todos a casa, son increíbles”.

A continuación, entregó el premio a su compañero de reparto de toda la vida y presentador de la velada, Ludacris.

Swift se alzó con la impresionante cifra de siete trofeos esa noche, entre ellos el de artista del año y el de mejor álbum pop por su aclamado disco, The Life of a Showgirl.

Durante uno de sus discursos de aceptación, Swift ofreció un conmovedor consejo a los artistas aspirantes, instándolos a cultivar su arte lejos del escrutinio inmediato de Internet.

Relató haber dedicado “miles de horas” durante su adolescencia a perfeccionar sus habilidades en privado, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. “Creo firmemente que todo lo que le das tu mente, lo interioriza, y todo lo que publicas en Internet, intenta destruirlo”, declaró, sosteniendo su trofeo al álbum del año.

“Y no quiero eso para sus sueños”, concluyó.

La superestrella del pop, luciendo un corsé de terciopelo verde menta y una minifalda a juego, también se alzó con los premios a canción del año y mejor video musical por ‘The Fate of Ophelia’.

La medallista de oro olímpica en patinaje artístico, Alysa Liu, entregó el premio a la artista del año, lo que llevó a Swift a expresar su admiración por la actuación olímpica de la patinadora estadounidense, declarando: “Me has traído mucha felicidad”.

Traducción de Sara Pignatiello