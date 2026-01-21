Taylor Swift será incorporada este verano al Salón de la Fama de los Compositores por su destacada trayectoria

Taylor Swift, cuya composición ha influido de forma indiscutible en el pop contemporáneo, forma parte de los nuevos integrantes del Salón de la Fama de los Compositores 2026.

La cantante se unirá a los fundadores de Kiss, Gene Simmons y Paul Stanley; al productor y compositor de R&B Christopher “Tricky” Stewart; a la leyenda del soft rock Kenny Loggins; y a la icónica cantautora de rock alternativo Alanis Morissette.

Simmons y Stanley serán reconocidos por sus clásicos del glam rock como ‘Rock and Roll All Nite’. Stewart, por su parte, es conocido por éxitos como ‘Umbrella’, de Rihanna.

La ceremonia de incorporación está programada para el 11 de junio en la ciudad de Nueva York.

Simmons y Stanley serán reconocidos por clásicos del glam rock como 'Rock and Roll All Nite' ( Getty Images )

El Salón de la Fama de los Compositores reconoce tanto a intérpretes como a no intérpretes. Entre los seleccionados de este año que no son artistas están Terry Britten y Graham Lyle, autores del éxito ‘What’s Love Got To Do With It’ de Tina Turner.

También será incorporado Walter Afanasieff, coautor de ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey, tras haber sido nominado anteriormente. “La industria musical se construye sobre el increíble talento de los compositores, quienes crean canciones inolvidables.

Sin su arte, no habría música grabada, conciertos ni fans comprometidos. Todo nace con el creador de la canción”, afirmó Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores. “La generación de este año no solo destaca por sus canciones icónicas, sino que también celebra la unión de múltiples géneros”.

Fundado en 1969, el Salón de la Fama honra a quienes crean música popular. Para ser elegible, un compositor debe haber lanzado comercialmente su primera obra hace al menos 20 años y contar con un catálogo significativo. Entre los incorporados en años anteriores figuran leyendas como Elton John, Brian Wilson, James Taylor y Bruce Springsteen.

La clase de 2025 incluyó a George Clinton, The Doobie Brothers y Mike Love, de The Beach Boys.

Otros miembros ya presentes en el Salón son Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Jon Bon Jovi y Richie Sambora, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond, Phil Collins, R.E.M., Steely Dan, Dean Pitchford, Hillary Lindsey y Timbaland.

Traducción de Leticia Zampedri