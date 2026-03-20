Chuck Norris, referente de las artes marciales y protagonista de Walker, Texas Ranger y numerosas películas de acción, murió a los 86 años.

La noticia fue confirmada el viernes por su familia a través de una publicación en Instagram. En ese mensaje, anunciaron: “Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana”.

A continuación, aclararon que prefieren mantener en reserva las circunstancias de su muerte. Sin embargo, señalaron que estuvo acompañado por sus seres queridos y que falleció en paz. “Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, expresaron.

Además, destacaron el legado personal y profesional del actor. “Vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchísimas vidas”, continuó el comunicado.

La familia cerró con un mensaje de agradecimiento: “Si bien atravesamos un momento de profundo dolor, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él”.

open image in gallery Chuck Norris habla con los medios durante una conferencia de prensa previa a la carrera AAA Texas 500 de la NASCAR Sprint Cup Series en el Texas Motor Speedway, el 6 de noviembre de 2016 en Fort Worth, Texas ( Getty Images )

“El cariño y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está profundamente agradecida. Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos. Sabemos que muchos estaban al tanto de su reciente hospitalización y agradecemos sinceramente las oraciones y el apoyo. Mientras atravesamos este momento, pedimos respeto por nuestra privacidad. Gracias por el cariño que también le brindaron. Con cariño, la familia Norris”.

El anuncio llegó un día después de que se informara que Norris había sido hospitalizado tras sufrir una emergencia médica en Hawái, donde desde 2015 tenía una residencia en la costa norte de Kauai, valuada en unos 7 millones de dólares.

Días antes, el actor había celebrado su cumpleaños número 86. Lo hizo con una publicación en redes sociales en la que compartió un video entrenando boxeo.

En ese momento, escribió: “Yo no envejezco. Subo de nivel. Hoy cumplo 86. Nada como un poco de acción en un día soleado para sentirse joven”.

Continuó: “Agradezco un año más, la buena salud y la posibilidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años significó más de lo que puedo expresar. Que Dios los bendiga”. Así cerró Chuck Norris su mensaje.

En cuanto a su trayectoria, el actor nacido en Oklahoma alcanzó notoriedad internacional tras enfrentarse a Bruce Lee en El camino del dragón (1972). Más tarde, consolidó su perfil de estrella de acción con títulos como Desaparecido en combate (1984) y Fuerza Delta (1986).

Con el paso del tiempo, su figura trascendió el cine. A mediados de los 2000, los llamados “datos sobre Chuck Norris” se volvieron virales en internet. Se trataba de frases exageradas que jugaban con su imagen de dureza, como “Chuck Norris puede cerrar una puerta giratoria de un portazo” o “Chuck Norris le ganó al sol en un concurso de miradas”.

En sus inicios, Carlos Ray Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, un pequeño pueblo de Oklahoma. Años después, en 1958, se incorporó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y fue destinado a la base de Osan, en Corea del Sur. Fue allí donde recibió el apodo “Chuck” y comenzó a practicar Tang Soo Do, el arte marcial que marcaría su camino.

open image in gallery Chuck Norris luchando contra Bruce Lee en ‘El regreso del dragón’ (1972) ( AFP/Getty )

Tras dejar la Fuerza Aérea en 1962, Norris abrió un estudio de artes marciales en Torrance, California, y comenzó a competir en torneos. Con el tiempo, se consolidó como uno de los nombres más destacados del circuito y, en 1967, ganó el Campeonato All-American de Karate de S. Henry Cho en el Madison Square Garden.

En ese mismo entorno, al año siguiente, conoció a Bruce Lee, que participaba en una demostración. Lee trabajaba entonces como coreógrafo de acción en la comedia de espías de Dean Martin, The Wrecking Crew, y fue quien le facilitó a Norris su primera aparición en pantalla con un pequeño papel.

A partir de ahí, su carrera tomó impulso. Cuando Lee se convirtió en una estrella internacional, lo convocó para interpretar a su rival en El regreso del dragón (1972), un papel que marcaría el despegue definitivo de Norris en el cine.

En 1995, Norris recordó en una entrevista con Conan O’Brien la famosa escena de lucha con Bruce Lee. “Todavía la considero un clásico. Bruce estaba adelantado a su tiempo. Entrenamos juntos durante tres años, cuando yo era campeón mundial. Después se fue a Hong Kong, filmó un par de películas muy exitosas y me llamó. Me dijo: ‘Quiero hacer una pelea que todo el mundo recuerde’. Le pregunté: ‘¿Tengo que perder?’. Y respondió: ‘Sí, tienes que perder’”, contó.

En paralelo, Norris daba clases de kárate a la estrella de Hollywood Steve McQueen. Fue él quien lo alentó a probar suerte como actor. A partir de ese impulso, Norris consiguió su primer papel protagónico en Breaker! Breaker! (1977), una película de acción centrada en el mundo de los camioneros.

Con el correr de los años, su carrera ganó escala. A mediados de la década de 1980 ya se había consolidado como una figura rentable del cine de acción, con éxitos como Prisioneros de guerra (1984) y Fuerza Delta (1986).

open image in gallery Chuck Norris y su esposa, Gena O’Kelley, hablando en un acto en apoyo a Mike Huckabee en 2008 ( Getty )

Entre 1993 y 2001, Norris protagonizó la serie de acción de CBS Walker, Texas Ranger. Allí interpretó al sargento Cordell Walker, un veterano de Vietnam que resolvía conflictos con un estilo directo, marcado por su formación en artes marciales. Ese rasgo, en particular, ayudó a consolidar su imagen y más tarde alimentó el fenómeno en internet de los “memes sobre Chuck Norris”.

Aun con el paso de los años, siguió activo en el cine. En 2012 participó en Los indestructibles 2, donde compartió pantalla con Sylvester Stallone y otras figuras del género.

En el plano personal, su primera esposa, Dianne Holechek, murió en diciembre de 2025 a los 84 años. Se habían conocido en la escuela secundaria North High School, en Torrance, y se casaron en 1958, cuando tenían 17 y 18 años. Tras tres décadas juntos, se separaron en 1988 y formalizaron el divorcio al año siguiente. Tuvieron dos hijos: Mike, nacido en 1962, y Eric, nacido en 1965 y luego piloto de NASCAR.

Más adelante, en 1998, Norris se casó con la modelo Gena O’Kelley, de 62 años. Con ella tuvo hijas gemelas, Dakota y Danilee, hoy de 24 años.

Traducción de Leticia Zampedri