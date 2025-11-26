Vin Diesel elogia la actuación de Dwayne Johnson en ‘La máquina’ tras el fin de la disputa entre ambos

Vin Diesel ha elogiado la actuación de Dwayne Johnson en su nueva película, La máquina, después de que ambos actores pusieran fin a su larga disputa.

Diesel (58) compartió en Instagram una foto con su ex compañero de reparto en Rápidos y Furiosos en la que aparece mostrando su apoyo a Johnson, quien interpretó a la leyenda de la UFC Mark Kerr en la película biográfica.

“La gente no entiende lo que cuesta mantener una reputación global cada día”, escribió Diesel en la publicación.

“Recuerdo que pregunté a nuestra familia global con quién les encantaría verme trabajar, y una mujer llamada Jan dejó un comentario diciendo que su sueño era que yo colaborara con Dwayne. Lo que siguió se convirtió en uno de los pares más dinámicos del cine, dos personalidades fuertes que se impulsaron mutuamente y crearon algo inolvidable”.

Y añadió: “Cuando asumió el papel de Hobbs, lo hizo con pleno compromiso y dejó una huella indeleble en el salón de la fama de personajes de Universal”.

open image in gallery Vin Diesel y Dwayne “The Rock” Johnson han zanjado su infame disputa ( Getty Images )

Tras hablar de su amistad con Kerr, Diesel se refirió a la interpretación que Johnson hizo del boxeador: “Dwayne lo logró. Nos hizo retroceder en el tiempo y brilló haciéndolo”.

La enemistad pública de Diesel y Johnson se inició durante su etapa en la franquicia Rápidos y Furiosos. Al parecer, los dos actores no se llevaban bien en el rodaje, lo que llevó a Johnson a hacer una publicación furiosa en Instagram sobre un coprotagonista, que más tarde confirmó que era Diesel, en agosto de 2016.

“Algunos se comportan como hombres íntegros y verdaderos profesionales, mientras que otros no”, clamó entonces Johnson, y prosiguió: “Los que no lo hacen son demasiado gallinas para cambiar. Es despreciable”.

“Cuando vean esta película el próximo abril, si les parece que no estoy actuando en algunas de estas escenas, sino que me hierve la sangre de verdad, tienen razón”, agregó.

open image in gallery Dwayne Johnson interpreta a Mark Kerr en 'La máquina' ( A24 )

Diesel respondió entonces que la tensión había surgido en respuesta a las instrucciones estrictas que le había dado al actor y luchador para sacarle una gran interpretación, lo que enfadó aún más a Johnson.

“Me reí mucho”, dijo Johnson sobre la explicación de Diesel en aquel momento. Continuó: “Creo que todo el mundo se rió de eso. No diré más. Solo que les he deseado lo mejor. Les deseo lo mejor en Rápidos y Furiosos 9. Y les deseo la mejor de las suertes en Rápidos 10, Rápidos 11 y en el resto de películas de Rápidos y Furiosos que hagan y que serán sin mí”.

Johnson dijo más tarde que lamentaba haber compartido el post, pero que seguiría sin regresar a la franquicia. No retomó el papel de Hobbs en Rápidos y Furiosos 9 en 2019, pero los fans se sorprendieron al verlo hacer un cameo en la escena poscréditos de Rápidos y Furiosos X.

El exluchador anunció entonces su regreso a la franquicia en 2023, afirmando que la desavenencia entre ambos actores había terminado.

“El verano pasado Vin y yo dejamos atrás todo el pasado”, escribió Johnson en X, y siguió: “Lideraremos con hermandad y determinación, y cuidaremos siempre la franquicia, los personajes, y a los fans que amamos. He construido mi carrera con la mentalidad de 'el público es lo primero', y esa será siempre mi consigna”.

A pesar de que los coprotagonistas hicieron las paces por el bien del futuro de la undécima película de Rápidos y Furiosos, ambos compartieron un momento incómodo a principios de este año cuando Diesel saludó a Johnson en los Globos de Oro de 2025 y recibió una expresión gélida a cambio.

Traducción de Sara Pignatiello