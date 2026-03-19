Hospitalizan a Chuck Norris, de 86 años, tras una emergencia médica en Hawái

Según se informa, Chuck Norris fue hospitalizado tras sufrir una emergencia médica en Hawái.

En 2015, la estrella de Walker, Texas Ranger compró una casa valorada en 7 millones de dólares en la costa norte de Kauai.

Según TMZ, Norris se encuentra consciente y de “buen ánimo”. No se han dado a conocer detalles sobre la naturaleza de la emergencia médica.

The Independent se puso en contacto con el representante de Norris en busca de comentarios.

La semana pasada, Norris celebró su 86.º cumpleaños y para conmemorar la ocasión, publicó en redes sociales un video de él mismo practicando con un entrenador de boxeo.

Chuck Norris (en una foto de 2012) fue hospitalizado en Hawái, según informes ( Getty )

En aquel momento, escribió: “Yo no envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86 años! No hay nada como un poco de diversión en un día soleado para hacerte sentir joven”.

Y agregó: “Estoy agradecido por un año más, por la buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más de lo que se imaginan. Que Dios los bendiga, Chuck Norris”.

Norris es un excampeón de artes marciales que protagonizó junto a Bruce Lee la película de 1972 El furor del dragón. Posteriormente, tuvo una exitosa carrera en el cine y la televisión; su papel más famoso es como el protagonista de la serie de acción y crimen Walker, Texas Ranger, transmitida por CBS de 1993 a 2001.

El pasado diciembre, compartió un emotivo homenaje a su primera esposa, Dianne Holechek, quien falleció a los 84 años.

“Me entristece profundamente compartir que mi exesposa, Dianne, falleció. Después de estar casados durante 30 años, pudimos encontrar la manera de seguir siendo amigos íntimos, y esos años de amistad significaron todo para mí”, escribió Norris en Facebook.

Y agregó: “Dianne era una persona increíble. Era amable, inteligente y vivió la vida al máximo. Nunca olvidaré su presencia en mi vida. También fue una madre cariñosa y dedicada para nuestros hijos, Mike y Eric, quienes siempre fueron su mayor orgullo”.

Asimismo, expresó: “Aunque nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, seguimos queriéndonos profundamente, y siempre atesoraré los recuerdos que construimos juntos”.

Holechek y Norris se conocieron en la escuela preparatoria North High School de Torrance, California, y se casaron en 1958 cuando tenían 17 y 18 años, respectivamente.

Se separaron en 1988, tras 30 años de matrimonio, y formalizaron su divorcio en 1989. Tuvieron dos hijos juntos, Mike (nacido en 1962) y el expiloto de NASCAR Eric (nacido en 1965).

Posteriormente, Norris se casó con la modelo Gena O’Kelley, de 62 años, en 1998. Tienen dos gemelas, Dakota y Danilee, de 24 años.