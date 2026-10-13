Arrestan a Selma Blair tras morder a auxiliar de vuelo en una supuesta crisis nerviosa a bordo de un avión

La estrella de Legalmente rubia, Selma Blair, habría sido detenida tras un incidente a bordo de un vuelo.

Blair, a quien le diagnosticaron esclerosis múltiple en 2018, viajaba el domingo en un vuelo de Delta Airlines de Los Ángeles a Nueva York cuando le dio un puñetazo a un auxiliar de vuelo y mordió a otro miembro de la tripulación, informó TMZ. Al parecer, también intentó abrir la puerta del avión en pleno vuelo.

El audio de la llamada de emergencia obtenido por el medio reveló que las lesiones incluían una hemorragia nasal y marcas de mordidas. Según se informó, trasladaron a uno de los auxiliares de vuelo al hospital. En otro audio, Blair grita “¡No!” repetidamente mientras se escuchan las alarmas en el fondo.

Fuentes informaron al New York Post que, finalmente, Blair pudo ser controlada y trasladada en ambulancia a un hospital cercano una vez que el avión aterrizó sin incidentes. Al parecer, también le dio una patada a un policía y atacó a una enfermera, lo que dio lugar a cargos en su contra, informó el medio.

La estrella de Juegos sexuales, de 54 años, “sufrió una emergencia médica que provocó la supuesta conducta”, declaró su representante al Post.

open image in gallery Según se informa, Selma Blair fue hospitalizada tras un incidente ocurrido a bordo de un vuelo ( Reuters )

El diario The Independent se puso en contacto con Delta Airlines y con un representante de Blair en busca de comentarios.

Un comunicado obtenido por The Independent del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria, que supervisa el aeropuerto JFK, indica: “Aproximadamente a las 11 p. m. en el aeropuerto JFK, el departamento de policía respondió a una llamada sobre una pasajera que causó daños corporales a bordo del vuelo 938 de Delta Airlines, que estaba estacionado en la puerta de embarque tras su llegada desde LAX”.

“La sospechosa fue identificada como Selma Blair, una mujer de 54 años. Fue detenida y trasladada al hospital para su evaluación. Dos auxiliares de vuelo también reportaron lesiones, y uno de ellos fue trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva”, continuó el comunicado, en el que se confirmó que el FBI está investigando el incidente.

Resulta que Blair tiene antecedentes de morder a otras personas.

open image in gallery ( AFP/Getty )

En sus memorias de 2022, Mean Baby: A Memoir of Growing Up, admitió haber mordido a Kate Moss, Sienna Miller y Seth MacFarlane.

Blair también sufrió un incidente similar durante un vuelo, en el que la expulsaron del avión por estar ebria.

En una entrevista con US Weekly en 2024, platicó sobre su sobriedad y aquel incidente, que en ese momento consideró su peor momento con el alcohol. Blair relató: “Bebí demasiado en México. Estaba hecha un desastre, deshidratada y con resaca, y no sabía que tenía problemas neurológicos. No entendía nada. Fue horrible y humillante. Tuve que madurar”.

En una disculpa posterior al incidente, Blair expresó, entre otras cosas: “Soy un ser humano imperfecto que comete errores y me siento muy avergonzada por lo sucedido. Lo siento muchísimo”.