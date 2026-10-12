Jet2 cancela nueva ruta desde el Reino Unido a una popular isla española

Jet2 canceló una nueva ruta desde el Reino Unido a una isla española tan solo seis meses después de su lanzamiento.

El primer vuelo de Manchester a La Palma, en las Islas Canarias, despegó el 3 de abril.

La aerolínea ofreció entonces dos servicios semanales, los lunes y los viernes, para un trayecto de cuatro horas y media.

En aquel momento, Stephen Turner, director comercial del aeropuerto de Manchester, declaró: “Nos enorgullece conectar a la gente del norte con los destinos a los que desean volar, y las Islas Canarias se encuentran entre los destinos vacacionales más populares para quienes buscan sol y viajan desde Manchester. Por eso, nos complace ver que Jet2 añade un quinto destino en esta parte del mundo a su red de rutas aquí en Manchester”.

La aerolínea tenía previsto lanzar vuelos de bajo costo a la isla desde el aeropuerto de Londres Stansted los viernes, a partir del 6 de noviembre.

Jet2 confirmó a The Independent que había tomado la “difícil decisión” de cancelar todos los vuelos y paquetes vacacionales a La Palma en respuesta a la demanda de los clientes.

La aerolínea se puso en contacto con los clientes afectados para informarles de las opciones disponibles, entre las que se incluyen la posibilidad de reservar otras vacaciones o recibir un reembolso completo.

Se prevé que el último vuelo entre Manchester y La Palma salga el 30 de octubre.

Tui será ahora la única aerolínea que operará vuelos directos de temporada entre los aeropuertos.

Un portavoz de Jet2 declaró: “Como empresa centrada en el cliente, revisamos continuamente nuestro programa en función de las necesidades de nuestros clientes y realizamos los ajustes necesarios. Esto nos permite añadir vuelos y paquetes vacacionales según la demanda, y en ocasiones también podemos retirarlos”.

“Tras esta última revisión, tomamos la difícil decisión de cancelar los vuelos y paquetes vacacionales a La Palma. En los casos en que los clientes se vean afectados, nos pondremos en contacto con ellos o con su agencia de viajes independiente para informarles de las opciones disponibles, que incluyen la posibilidad de reservar otro viaje o recibir un reembolso completo”.

La aerolínea pidió disculpas a los clientes afectados y añadió que existe una “gran variedad” de destinos de Jet2 para reservar unas vacaciones diferentes.

Traducción de Olivia Gorsin