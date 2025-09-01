Actor de ‘Superman’ dice que trabajar con Marvel “da miedo” en comparación con DC

El actor Frank Grillo, quien ha participado en franquicias tanto de Marvel como de DC, compartió su visión sobre las “diferencias” en la forma en que operan ambos estudios.

Al detallar su experiencia con ambas compañías, Grillo, de 60 años, afirmó que se sintió más “seguro” en DC y calificó a Marvel como “un poco incierto”.

En declaraciones a People, Frank Grillo afirmó que los estudios de cómics no están organizados de la misma manera.

“En DC, tienes todos los guiones frente a ti y puedes tener un control más claro y seguro sobre lo que está ocurriendo”, explicó Grillo. “No es que esté mal, pero en Marvel todo era un poco más improvisado, como ir a ciegas”.

Grillo añadió que, aunque Marvel ha tenido mucho éxito, su forma de trabajar le resultó “más incierto”, ya que frecuentemente entraba a escenas sin conocer completamente el guion, debido a que muchas veces estos aún no estaban terminados.

El actor regresó recientemente al cine de superhéroes con el papel de Rick Flag Sr. en la nueva película de Superman, dirigida por James Gunn. Anteriormente, interpretó a Brock Rumlow (Crossbones) en el universo Marvel y apareció en Capitán América y el soldado del invierno(2014), Capitán América: Civil War (2016) y Avengers: Endgame (2019).

Alan Cumming también expresó recientemente una crítica similar sobre la falta de guiones terminados. El actor regresará a Marvel para retomar su papel de Nightcrawler en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para 2026.

Durante la Comic-Con de San Diego en julio, el actor escocés Alan Cumming reveló con humor que el guion aún no estaba listo. “No han terminado el guion. Ha sido muy divertido, pero todavía no sabemos nada”, dijo, y explicó que Marvel mantiene todo bajo estricta reserva para evitar filtraciones.

Una crítica similar vino de James Gunn, quien cuestionó la costumbre de filmar sin guiones terminados.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el director no se guardó nada: “La industria del cine está muriendo, y no es porque la gente haya dejado de ir al cine, ni por las pantallas grandes en casa. Es porque se hacen películas sin un guion terminado”.

Gunn, quien asumió junto a Peter Safran la dirección de DC Studios en 2022, celebra hoy el éxito de su versión de Superman, que ya superó los 600 millones de dólares en taquilla mundial.

Grillo, por su parte, ya apareció en varios proyectos recientes de DC como Rick Flagg Sr., personaje que interpretó en la serie animada Creature Commandos y en la segunda temporada de Peacemaker.

