‘Toy Story 5’: Bad Bunny se une al elenco y Disney muestra nuevas escenas

Bad Bunny y Alan Cumming se sumarán al elenco de Toy Story 5, según reveló Disney junto con el esperado tráiler de la nueva entrega de la popular franquicia animada.

El artista puertorriqueño prestará su voz a un personaje llamado “Pizza con Gafas de Sol”, una porción de pizza con gafas de sol, mientras que Alan Cumming, conocido también por conducir The Traitors US, interpretará al alter ego malvado del caballo Bullseye.

Ambos se unirán al regreso de las voces clásicas de la saga: Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie. En esta nueva historia, los icónicos juguetes deberán trabajar juntos para rescatar a Bonnie de la influencia de su nueva tableta inteligente, llamada Lilypad.

El tráiler final, publicado por Disney el martes, sumerge de inmediato a los espectadores en la acción con una fuerte alarma que poco después se revela como el sonido emitido por la tableta Lilypad.

open image in gallery Bad Bunny ha participado en varias películas, entre ellas ‘Tren bala’ y ‘Bala Perdida’ ( AFP/Getty )

Buzz Lightyear, con la voz de Tim Allen, intenta apagar la alarma mientras exclama: “¡No puedo, tengo dedos de plástico!”. Más adelante aparece liderando un ejército de juguetes montado sobre un unicornio alado, en plena preparación para un enfrentamiento tecnológico.

Woody también regresa de forma espectacular tras haberse separado del grupo en la cuarta película para convertirse en un “juguete perdido”. El personaje, nuevamente interpretado por Tom Hanks, aparece con una calva brillante que provoca la broma de otro juguete: “Necesita un rotulador marrón”. Poco después, se reencuentra con Buzz en un emotivo abrazo. “Ha pasado demasiado tiempo”, comenta Buzz, a lo que Woody responde: “Vine tan rápido como pude después de que Jessie pidiera ayuda”.

El avance también muestra a Bonnie fascinada con su nueva tableta inteligente, mientras Buzz asegura con confianza: “Lo tenemos todo bajo control”. Sin embargo, Jessie, con la voz de Joan Cusack, desafía al dispositivo y le advierte que le enseñará “cómo se hacen las cosas aquí”. Cuando intenta tocar la tableta, esta responde: “No toques, Jessica”, lo que provoca sorpresa entre los juguetes antes de que Jessie se lance sobre ella.

En otras escenas, Lilypad —con la voz de Greta Lee— arroja juguetes fuera de la habitación de Bonnie e incluso se burla de Woody al llamarlo “Stuffalo Bill”. Más adelante, los juguetes aparecen guardados en cajas y bajo llave, mientras Bonnie permanece aislada y completamente absorbida por su tableta, igual que sus compañeros. En medio de ese escenario, Lilypad lanza una advertencia inquietante: “Bonnie ya no quiere jugar con juguetes. Me necesita”.

Hacia el final del tráiler, Jessie responde con determinación: “Bonnie todavía nos necesita. Nuestro tiempo aún no ha terminado”. Entonces, Buzz pide refuerzos y convoca a un ejército de figuras de acción de Buzz Lightyear, en un guiño nostálgico a Toy Story 2.

open image in gallery Un ejército de Buzz Lightyear aparece en ‘Toy Story 5’ ( © 2026 Disney/Pixar. Todos los derechos reservados )

La figura de acción lidera al grupo de juguetes junto a Woody y Jessie mientras avanzan por una carretera transitada al atardecer. Sin embargo, el momento cambia cuando Jessie advierte que se acerca un automóvil. De inmediato, todos se dejan caer y permanecen inmóviles para proteger el secreto de que los juguetes cobran vida.

El tráiler está acompañado por ‘You’ve Got a Friend in Me’, el clásico tema de Randy Newman ganador del Oscar, mientras un mensaje en pantalla anuncia: “Este junio comienza la batalla por el tiempo de juego”.

Toy Story 5 llegará a los cines del Reino Unido el 19 de junio.

Traducción de Leticia Zampedri