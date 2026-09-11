El hermano de Paul Walker ha descartado regresar como doble físico de su difunto hermano para la última película de Rápidos y furiosos, sugiriendo en cambio que se podría utilizar inteligencia artificial para recrear al personaje.

Cody Walker, quien ayudó a completar Rápidos y furiosos 7 en 2015 después de que su hermano falleciera durante la producción, dijo que la decisión final debería recaer en Meadow, la hija de Paul Walker, y agregó: “Mi postura es que debe hacerse Meadow quiera; es su padre”.

“No me interesaría volver a hacer eso. Me encanta cómo su personaje salió de la franquicia. No lo mataron, no hicieron algo tan cursi. Fue hermoso, [Brian] se fue a criar a sus hijos”, dijo Walker a Entertainment Weekly.

Continuó: “Pero si quieren hacerlo, si Meadow quiere verlo, no me necesitan ni a mí ni a Caleb. La IA no era algo importante en 2014, así que podían hacer eso. Hay años de metraje que nunca se usó de estas otras películas de Rápidos y furiosos. Son los mejores en la industria, pueden resolverlo”.

open image in gallery Cody y Caleb Walker sustituyeron a Paul Walker durante el resto del rodaje de ‘Rápidos y furiosos 7’, mientras que los especialistas en efectos visuales reconstruyeron su aspecto utilizando material filmado y efectos digitales ( Universal Pictures )

Walker, quien interpretó a Brian O'Conner en la franquicia Rápidos y furiosos, falleció a los 40 años en un accidente automovilístico en Santa Clarita, California, EE. UU., el 30 de noviembre de 2013, mientras aún se estaba rodando la séptima entrega.

El forense del condado de Los Ángeles dictaminó que había muerto a causa de una combinación de lesiones traumáticas y térmicas después de que el Porsche Carrera GT en el que viajaba se estrellara y se incendiara, y su muerte fue declarada un accidente.

En aquel momento, Cody y Caleb Walker, junto con el actor John Brotherton, sustituyeron a Walker durante el resto de la producción, mientras que los artistas de efectos visuales reconstruían su apariencia utilizando grabaciones y efectos digitales.

Como resultado, en lugar de matar al personaje de Walker, la película mostró a Brian separándose de Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, y optando por la vida familiar con Mia (Jordana Brewster) y sus hijos.

Se espera que la próxima película, Rápidos y furiosos por siempre, ponga fin a la longeva franquicia. Diesel declaró el año pasado que deseaba que la última película trajera de vuelta a Brian.

“El estudio me dijo: ‘Vin, ¿podemos tener el final de Rápidos y furiosos en abril de 2027?’. Respondí: ‘Sí, pero con tres condiciones’”, declaró a Vanity Fair en 2025, y prosiguió: “La primera era que la franquicia regresara a Los Ángeles. La segunda, que volviéramos a la cultura automovilística, a las carreras callejeras. La tercera, que Dom y Brian O'Conner se reunieran. Eso es lo que verán en el final”.

open image in gallery Vin Diesel y Meadow Walker asisten a la proyección con motivo del 25.º aniversario de la película de Universal Pictures ‘Rápidos y furiosos’ ( Getty )

En una proyección conmemorativa del 25° aniversario de Rápidos y furiosos en el Festival de Cine de Cannes en mayo de 2026, un emocionado Diesel habló sobre Walker y dijo: “Me resulta muy difícil verla porque hay muchos momentos en esta película que yo veo de manera diferente al público”.

“En esa escena, veo el momento en que Pablo me dijo que tenía una hija de un año”, añadió, refiriéndose a Walker por el apodo de “Pablo”.

La franquicia comenzó con Rápidos y furiosos en 2001, siguiendo al policía encubierto Brian O'Conner que investigaba a un grupo de corredores callejeros de Los Ángeles liderados por Dominic Toretto.

Desde entonces, la saga se ha expandido a 11 largometrajes, incluyendo el spin-off Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, y ha recaudado más de 7.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

Traducción de Sara Pignatiello