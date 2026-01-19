De coreógrafa de Beyoncé a candidata al Óscar: el ascenso meteórico de Teyana Taylor

Mires donde mires esta temporada de premios, Teyana Taylor está ahí. No contenta con ganar su primer Globo de Oro el pasado fin de semana por su interpretación en Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, la actriz y cantante también está nominada a su primer Grammy por su reciente álbum R&B, Escape Room, y es una de las principales candidatas al Óscar a la mejor actriz de reparto cuando se anuncien el próximo jueves.

Para cualquiera que haya sido testigo del carismático papel de Taylor como Perfidia Beverly Hills de Una batalla tras otra, encapsulada por la imborrable imagen de ella disparando implacablemente una ametralladora mientras está embarazada, los elogios a su interpretación no serán ninguna sorpresa. Se sale de la pantalla como si estuviera operando en una dimensión extra, cautivando al público mientras deja tras de sí al revolucionario Bob de Leonardo DiCaprio y al perverso coronel Lockjaw de Sean Penn.

Aunque algunos críticos afirmaron que su personaje reproduce estereotipos sexualizados que fetichizan a las mujeres negras, Taylor defendió que la representación es fiel a la realidad. “¿No es eso por lo que pasan las mujeres negras?”, preguntó retóricamente a The Hollywood Reporter y añadió: “Nos fetichizan, sobre todo los asquerosos hijos de p***. Y somos, por desgracia, las personas menos protegidas. Mostrar por lo que pasan las mujeres negras es una realidad difícil de aceptar”.

open image in gallery Teyana Taylor se dio a conocer como coreógrafa adolescente ( Getty )

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Taylor afirmó que su personaje utiliza su sexualidad como un arma más de su arsenal, especialmente cuando se enfrenta al llorón Lockjaw (interpretado por Sean Penn) y dijo: “Perfidia como que se zambulló en el 'Oh, ¿crees que soy sexi? De acuerdo, apuesta. Es cool si puedo seguir haciendo lo que hago; todo lo que tengo que hacer es enseñarte una tetita o algo’”.

Es difícil imaginar a nadie más que a Taylor en un papel como el de Perfidia. Su actuación estelar hace uso del físico enroscado de la exbailarina y de su ingenio salvaje, y la llevó merecidamente a las más altas esferas del mundo de la actuación. Sin embargo, su éxito meteórico de la noche a la mañana se hizo esperar. A sus 35 años, ya lleva dos décadas en la industria.

Beyoncé, Pharrell y un Super Sweet 16

Taylor nació el 10 de diciembre de 1990 en Harlem, el vibrante barrio de Manhattan del que salieron leyendas del espectáculo como Angela Bassett y Sidney Poitier. Criada por su madre, Nikki, Taylor empezó a actuar muy joven y a los nueve años ya cantaba en concursos locales. “Yo era una de esas niñas entrometidas”, dijo Taylor a Vanity Fair. “Hice todo. Estaba en un coro y tenía mi propia clase de estudio de la Biblia. Practicaba atletismo. Hacía coreografías”.

open image in gallery Un hito tras otro: Taylor en su papel estelar de Perfidia Beverly Hills en la aclamada película de Paul Thomas Anderson ( Warner Bros )

Fue este último talento el que la llevó a codearse con la realeza del pop. Cuando Beyoncé estaba rodando el video de su single Ring The Alarm en Nueva York en 2006, decidió que quería aprender una rutina de baile de Harlem conocida entonces como "Chicken Noodle Soup" y reclutó a Taylor, de 15 años, para que se la enseñara. “Yo era una de las caras de la Chicken Noodle Soup”, explicó Taylor en el podcast de LeBron James. “Recibí la llamada y me levanté literalmente de un salto. Tenía mi skate conmigo y entré diciendo: “¡Hola a todos! [Beyoncé] estaba como: es una estrella”.

Beyoncé vio venir el ascenso de Taylor. El icono del pop instó a su marido Jay-Z a que eligiera a la adolescente como bailarina en su video Blue Magic en 2007, más o menos cuando Taylor firmó un contrato discográfico con Star Trak Entertainment, la discográfica de Pharrell Williams. Pharrell también hizo acto de presencia en el cumpleaños número 16 de Taylor, una extravagante fiesta en Harlem a la que llegó dentro de una caja de Barbie de gran tamaño antes de dirigir una elaborada rutina de baile en grupo.

La fiesta apareció en un episodio de My Super Sweet 16 de la MTV, un reality show que se hizo famoso por presentar a niños ricos mimados que se quejaban de no haber recibido tantos ponis como esperaban. El episodio de Taylor, financiado por la discográfica de Pharrell, fue diferente. “Recuerdo haber visto este episodio de niño”, recordaba un comentarista de YouTube. “Teyana era una de las únicas niñas que no era súpermalcriada”.

open image in gallery ¿De súperdulce a nominada al Óscar? Taylor en 2007, unos meses después de su cumpleaños apareció en 'My Super Sweet 16' ( Scott Gries/Getty )

Convenció a Kanye para entrar en Fantasy

A los 17 años, Taylor lanzó su single de debut Google Me, seguido de la mixtape From a Planet Called Harlem. Al principio, su música tuvo dificultades para abrirse camino, pero un par de años más tarde fue catapultada a la atención del gran público cuando participó en dos canciones de la aclamada obra magna de Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, publicada en 2010.

Taylor, que solo tenía 19 años, declaró más tarde que había conseguido entrar en el disco a toda costa después de que West la llevara al estudio para hablar de moda. “Aunque la invitación era realmente para ver ropa, me había dicho a mí misma que iba a entrar en ese álbum, lo supiera él o no”, dijo a Complex en 2012. “Empezó a tocar su disco y yo empecé a tararear y a hacer algunas pistas con lo que estaba oyendo... ¡Sabía lo que hacía!”

West añadió su voz a las canciones Hell of a Life y Dark Fantasy, y Taylor dijo de esta última: “En aquel momento estaba bastante vacía, solo versos. Me puso sola en otra habitación y me dijo: ‘Adelante’. Volví con una introducción y un estribillo completos”.

Taylor siguió colaborando con West durante muchos años después, y el rapero la fichó para su sello G.O.O.D. Music y produjo su álbum de 2018 K.T.S.E. (Keep That Same Energy). Hablando de la caída en desgracia de West tras sus desplantes antisemitas y otras muchas polémicas, Taylor declaró a Vanity Fair que aún lo considera de la familia. “No tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que hace o dice, pero no voy a abandonarlo y decir: ‘Sí, me cago en ese hijo de puta’”, afirmó. “Mis hermanos hacen cosas con las que no estoy de acuerdo… No me meto en nada de eso”.

Actuación, premios y vuelta a la música

En 2020, Taylor anunció en una publicación de Instagram que se alejaba de la industria musical para concentrarse en la actuación. Tuvo un pequeño papel como la hija del general Izzi de Wesley Snipes en la comedia secuela Un príncipe en Nueva York 2 al año siguiente, pero fue su papel protagonista en el drama familiar Mil uno de 2023 el que llamó la atención de directores de todo el mundo. En el papel de Inez, una mujer que secuestra a un niño de seis años de una familia de acogida, Taylor demostró ser una actriz principal de gran talento, profunda y convincente.

open image in gallery Taylor actuando como parte del servicio dominical de Kanye West en Coachella 2019 ( Rich Fury/Getty )

El drama de su vida personal hizo que Taylor volviera a la música. En 2023, se separó del exjugador de la NBA Iman Shumpert, su marido durante siete años y padre de sus dos hijas, Junie, de 10 años, y Rue, de cinco. Tras su ruptura, escribió y grabó un nuevo álbum, Escape Room, que le valió las mejores críticas de su carrera y una nominación al Grammy al mejor álbum de R&B. Lo lanzó junto con un cortometraje en el que aparecía su entonces novio, la estrella de Mufasa Aaron Pierre, y dijo a Variety que estaba inspirado en “ese viaje que todos hacemos a través de las sombras del desamor”.

Está por ver si podrá seguir compaginando la música con su floreciente carrera como actriz. Sin duda, Hollywood planea mantenerla ocupada. Este mes, protagoniza un detective junto a Ben Affleck y Matt Damon en la película de acción de Netflix The Rip, tras la cual se la verá en la próxima comedia de Kevin Hart 72 Hours.

También tuvo un papel clave en el drama jurídico Todo vale, que fue ridiculizado por la crítica, pero tuvo éxito comercial, y que protagonizó junto a la expareja de West, Kim Kardashian, y regresará para la segunda temporada de la serie. Antes, el 24 de enero, Taylor regresará a Nueva York para presentar por primera vez Saturday Night Live.

open image in gallery Taylor con su entonces marido Iman Shumpert y sus dos hijas en el estreno en 2023 de Mil uno ( Mat Hayward/Getty Images for Focus Features )

Si eso te parece una agenda abrumadora, ten en cuenta que, además de todo eso, Taylor también está matriculada actualmente como estudiante en la prestigiosa Escuela de Artes Culinarias Auguste Escoffier. Es la prueba de una formidable ética de trabajo, aunque en la alfombra roja de los Globos revelara que había tenido que pedir al chef que la instruía una prórroga para su último proyecto. Ella aseguró a su entrevistador que no dejaría que el ensordecedor rumor de la temporada de premios la distrajera de su cocina. “¡Soy una estudiante de sobresaliente!”, dijo a E! News, “Y quiero que siga siendo así”.

Ahora mismo, Taylor parece estar sacando sobresalientes dondequiera que ponga su atención. Tras ganar su Globo de Oro, pronunció un entrañable discurso que abrió con un saludo a sus hijas. “¡Mis hijas están arriba mirando!”, exclamó. “¡Será mejor que dejen esos malditos teléfonos y me miren ahora mismo!”

Las victorias en los Globos fueron históricamente buenos indicadores del éxito en los Óscar, y junto con la forma en que Taylor encandiló al público de la sala, muchos conocedores de la industria están convencidos de que el premio de la Academia es tan bueno como el suyo. Con un poco de suerte en los Grammy, podría estar a medio camino del EGOT en un par de meses. Beyoncé acertó hace dos décadas cuando llamó estrella a Teyana Taylor. El resto del mundo se está poniendo al día.

Traducción de Olivia Gorsin