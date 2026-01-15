Matthew McConaughey solicitó el registro de su frase característica “alright, alright, alright” (“Bueno, bueno, bueno”) como marca registrada, en el marco de una disputa contra el uso no autorizado de su imagen mediante inteligencia artificial.

El actor, de 56 años, obtuvo recientemente ocho registros de marca destinados a proteger su identidad frente a los riesgos asociados a las falsificaciones digitales (deepfakes) generados por IA. Las protecciones abarcan su voz, su sonrisa y la célebre frase que improvisó por primera vez en la comedia Rebeldes y confundidos (1993), dirigida por Richard Linklater.

De acuerdo con documentos citados por Variety, el registro de la marca detalla: “El signo consiste en un hombre que dice ‘ALRIGHT ALRIGHT ALRIGHT’, en el que la primera sílaba de las dos primeras palabras tiene un tono más bajo que la segunda sílaba, y la primera sílaba de la última palabra tiene un tono más alto que la segunda”.

Los abogados del estudio jurídico Yorn Levine, especializado en derecho del entretenimiento y representantes de Matthew McConaughey, solicitaron la protección legal en diciembre de 2023. No obstante, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos no aprobó el registro hasta diciembre de 2025.

Las ocho marcas registradas en los últimos meses incluyen varias piezas de audio. Entre ellas, se encuentra un fragmento en el que el actor, ganador del Óscar, dice: “Just keep livin’, right? I mean, what are we gonna do?” (“Solo hay que seguir viviendo, ¿cierto? Digo, ¿qué otra cosa vamos a hacer?”). También se aprobaron otros registros, como un clip de tres segundos donde aparece sentado frente a un árbol de Navidad, y un video de siete segundos en el que se lo ve de pie en un porche.

open image in gallery Matthew McConaughey registró como marca su icónica frase “Bueno, bueno, bueno” para evitar que la inteligencia artificial use indebidamente su imagen ( Getty )

open image in gallery El actor acuñó la frase por primera vez durante su actuación en la comedia ‘Rebeldes y confundidos’ (1993) ( YouTube / Universal )

Aunque las leyes estatales de protección al consumidor ya resguardan a las celebridades frente al uso comercial no autorizado de su imagen, la estrategia legal de Matthew McConaughey de registrar marcas vinculadas a su identidad le otorga una nueva vía para actuar en tribunales federales. Con ello, el actor de Interstellar podrá demandar por “uso indebido” incluso cuando los contenidos creados con inteligencia artificial no estén vinculados directamente a la venta de productos.

“En un mundo en el que todos intentan encontrar cómo enfrentar el uso indebido de la inteligencia artificial, ahora contamos con una herramienta para frenar a alguien de inmediato o llevarlo ante un tribunal federal”, señaló a Variety Jonathan Pollack, abogado del estudio Yorn Levine, que representa a McConaughey.

Por su parte, el actor declaró al Wall Street Journal: “Mi equipo y yo queremos saber que, cuando se utilice mi voz o mi imagen, sea porque yo lo aprobé y lo autoricé. Queremos establecer un perímetro claro sobre la propiedad, con el consentimiento y la atribución como norma en un mundo atravesado por la inteligencia artificial”.

Anteriormente, el actor había autorizado el uso de inteligencia artificial para replicar su voz con el fin de narrar su boletín semanal Lyrics of Livin’. En noviembre, McConaughey se asoció con la empresa de audio basada en IA ElevenLabs para crear una versión sintética de su voz que permitiera difundir una edición en español en formato audio de su newsletter.

Matthew McConaughey no es el único famoso que busca limitar el uso indebido de la inteligencia artificial. A medida que herramientas como Grok —el sistema de IA desarrollado por Elon Musk— son utilizadas para generar imágenes sexualmente explícitas sin el consentimiento de las personas, crece la presión política para regular estos contenidos. Legisladores como Alexandria Ocasio-Cortez están impulsando proyectos de ley destinados a prohibir la falsificación digital.

Traducción de Leticia Zampedri