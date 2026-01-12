Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026
Los ganadores de los Premios Globo de Oro 2026 entregados el domingo, incluyeron a “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), “Hamnet”, “The Pitt” y “The Studio”.
Cine Mejor película de drama
“Hamnet”
Mejor película musical o de comedia
“One Battle After Another”
Mejor actriz, drama
Jessie Buckley, “Hamnet”
Mejor actor, drama
Wagner Moura, “O Agente Secreto”
Mejor actriz, musical o comedia
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You” (“Si pudiera, te daría una patada”)
Mejor actor, musical o comedia
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Mejor actriz de reparto
Teyana Taylor, “One Battle After Another”
Mejor actor de reparto
Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”
Logro cinematográfico y de taquilla
“Sinners”.
Mejor película en lengua no inglesa
“O Agente Secreto” (“El agente secreto”), Brasil
Mejor película animada
“KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”)
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
Mejor guion
“One Battle After Another”, Paul Thomas Anderson
Mejor música original
“Sinners”, Ludwig Göransson
Mejor canción original
“Golden” de “KPop Demon Hunters”
Televisión Mejor serie, drama
“The Pitt”
Mejor serie, comedia o musical
“The Studio”
Mejor actriz, serie de drama
Rhea Seehorn, “Pluribus”
Mejor actor, serie de drama
Noah Wyle, “The Pitt”.
Mejor actriz, serie musical o comedia
Jean Smart, “Hacks”.
Mejor actor, serie musical o comedia
Seth Rogen, “The Studio”.
Mejor serie limitada, serie de antología o película hecha para televisión
“Adolescence”
Mejor actor, serie limitada, serie de antología o película hecha para televisión
Stephen Graham, “Adolescence”.
Mejor actriz, serie limitada, serie de antología o película hecha para televisión
Michelle Williams, “Dying for Sex”.
Mejor actriz de reparto de televisión
Erin Doherty, “Adolescence”
Mejor actor de reparto de televisión
Owen Cooper, “Adolescence”.
Mejor actuación de comedia de monólogos en televisión
Ricky Gervais, “Mortality”
Mejor pódcast
“Good Hang con Amy Poehler”.
