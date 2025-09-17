Reseña: “One Battle After Another” es una obra maestra estadounidense

En la gloriosamente desordenada y alocada montaña rusa de Paul Thomas Anderson a través de la América moderna, los objetos en el espejo retrovisor pueden perderse de vista, pero no desaparecen.

Las luchas políticas nunca mueren en “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra"), solo se repiten. O tal vez envejecen y se convierten en paranoicos, fumadores de marihuana y usuarios de pijamas como Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un revolucionario fracasado que vive fuera de la red con su hija, Willa (Chase Infiniti). Los ciclos de opresión y resistencia se sienten palpablemente en la película de Anderson, una odisea que abarca décadas donde la violencia armada, el poder blanco y las deportaciones de inmigrantes se repiten en un baile continuo, tanto farsesco como trágico.

Pero “One Battle After Another” también podría describirse justamente como una película dulce sobre un padre que acepta que su hija adolescente tenga un teléfono, lo cual es un ejemplo de cómo el enfoque desestabilizador de Anderson hacia los grandes temas puede volverse conmovedor y revelador. "Épica" sería normalmente una forma de caracterizar una saga de casi tres horas y multigeneracional como esta, pero Anderson trabaja en un registro más tosco y compasivo que se adentra de manera extraña pero aguda en la psique estadounidense.

“One Battle After Another” llega después de meses de especulación y cierto escepticismo porque es fácilmente la película de mayor presupuesto y escala de Anderson hasta ahora. Pero la escala es algo interesante cuando se trata de las películas de Anderson. "Magnolia" es modesta según la mayoría de las métricas, pero sería difícil encontrar una película más ambiciosa. "There Will Be Blood" ("Petróleo sangriento") no presentaba mucho espectáculo más allá de algunas plataformas petroleras de madera tambaleantes, pero se siente tan grande como el Daniel Plainview de Daniel Day-Lewis, lo que significa aterradoramente enorme.

De igual manera, “One Battle After Another”, filmada en VistaVision, es grande y larga, pero se siente íntima y rápida. Eso se debe en parte a la propulsión de su prólogo de apertura y al vigor absurdo y contundente de Teyana Taylor como una presencia en pantalla ardiente y potente. Su personaje, Perfidia Beverly Hills, está en el centro del comienzo de la película. Y deja una marca tan poderosa que el filme tarda media hora en recoger las piezas después de que avanza. (Mi tiempo de recuperación personal sigue en curso).

Primero vemos a Perfidia, vestida de negro, cruzando un paso elevado. Debajo hay un centro de detención de inmigrantes. La atmósfera es tumultuosa. Bob está allí, listo para lanzar fuegos artificiales o bombas, pero tiene poca idea del plan. Ella le asegura: "Hazlo grande, hazlo brillante. Inspírame".

Ellos y sus co-conspiradores pronto anuncian sus intenciones, liberando a los inmigrantes, atando a los guardias militares y declarando que son el grupo radical French 75. Este es el comienzo, dice Perfidia, de una revolución. Su causa es justa, pero su impulso es visceral y sexual. La fabricación de bombas y el sexo van de la mano. Bob sigue a Perfidia, enamorado de ella pero también asombrado. La madre de Perfidia no les da muchas posibilidades como pareja. "Ella es una corredora y tú eres una piedra", le dice.

Al mismo tiempo, Perfidia entra en contacto con el Coronel Lockjaw (Sean Penn), un militar de mandíbula cuadrada que también se enamora de Perfidia. Cuando se encuentran por primera vez, ella lo apunta con un arma y le dice "Levántalo", y no se refiere a sus manos. Estas escenas cargadas, seguidas del embarazo de Perfidia y nuevos problemas policiales para el French 75, preparan el escenario para el drama que vendrá, ambientado 16 años después de este primer estallido, una erupción frenética de poder negro y femenino.

Para entonces, las fuerzas combatidas por los radicales han recuperado su ventaja. Lockjaw (este es un Penn tenso, agotado y maniaco) ahora se mueve con impunidad, dirigiendo tropas en redadas ilegales donde él elige. A algunos de los que están en el poder les gusta lo que está haciendo. Un grupo secreto de supremacistas blancos llamado los Aventureros de Navidad (hablan de limpiar la Tierra y se saludan con "feliz Navidad") le ofrece una membresía.

El French 75 esencialmente ya no existe. Bob ahora está solo con su hija de 16 años. Se ha desconectado más del mundo. Llama "Homie" al amigo de su hija, tiene problemas con los pronombres y generalmente tiene un cigarro encendido. Es la actuación más al estilo Lebowski de DiCaprio, cuya reciente inclinación hacia personajes menos pulidos y propensos a errores ("Killers of the Flower Moon", "Once Upon a Time in Hollywood") ha dado lugar a algunas de sus películas más interesantes.

Sin embargo, se dice que Willa tiene el coraje de su madre. (Infiniti, una recién llegada, tiene una fuerza interior que se percibe claramente). Cuando Lockjaw viene buscando a Willa, se desencadena un nuevo ciclo de violencia patrocinada por el estado. Eso trae a un encantador Benicio Del Toro como una combinación de sensei y figura similar a Harriet Tubman para los inmigrantes que guía a Bob cuando las autoridades se acercan. Esta es probablemente la sección más desordenada de la película, pero el Sergio St. Carlos de Del Toro es también la encapsulación más resonante de la libertad en la película. Es libre porque su propósito es claro y con principios.

Esta es una película llena de convoyes policiales a través del país y tácticas militares que efectivamente convierten a la América moderna en un campo de batalla. La película, inspirada en la novela "Vineland" de Thomas Pynchon, comparte algo del choque cultural de la anterior adaptación de Pynchon de Anderson, "Inherent Vice" ("Vicio propio"). Pero “One Battle After Another”, adornada con una banda sonora creciente de Johnny Greenwood que le da a la película un toque épico, se siente más urgentemente contemporánea y más moralmente motivada.

Eso hace que “One Battle After Another”, como un gran lanzamiento de estudio que resuena con representaciones directas de racismo, xenofobia y vigilantes, sea una excepción en casi todos los sentidos al Hollywood moderno. Estoy seguro de que eso generará debate, como lo hace cualquier buena película. Y estoy seguro de que algunos encontrarán su retrato de Estados Unidos confuso y caótico. Pero esos aspectos también se sienten verdaderos, al igual que el espíritu de lucha constante de la película.

“One Battle After Another”, un estreno de Warner Bros., tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por su lenguaje, violencia, contenido sexual y uso de drogas. Duración: 170 minutos. Cuatro estrellas de cuatro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.