Sebastian Stan confirmó que interpretará al villano Dos Caras en Batman: Parte II, la próxima secuela dirigida por Matt Reeves, cuyo rodaje comenzará en las próximas semanas.

El actor habló con Deadline durante el Festival de Cine de Cannes, donde promocionó Fjord, el drama ganador de la Palma de Oro dirigido por Cristian Mungiu. Allí respondió a las especulaciones sobre su posible papel como Harvey Dent y su transformación en Dos Caras, uno de los enemigos más conocidos de Batman.

La estrella de The Apprentice adelantó que viajará a Londres “durante el verano” para iniciar el trabajo en la secuela de Reeves y aseguró al medio que interpretará “muchos papeles” en la película. En los cómics de DC, Dent aparece primero como fiscal de distrito de Gotham City y aliado de Batman, hasta que un ataque le desfigura parte del rostro y da origen a su alter ego criminal, Dos Caras.

Además, Stan habló sobre el trabajo del equipo de peluquería y maquillaje encargado de diseñar la apariencia de la desfiguración del personaje. “Estoy emocionado, nervioso y trato de seguir sorprendiéndome a mí mismo”, afirmó.

El personaje ya fue llevado al cine por Tommy Lee Jones en Batman Forever (1995), dirigida por Joel Schumacher, y por Aaron Eckhart en El caballero oscuro (2008), de Christopher Nolan.

Batman se estrenó en marzo de 2022 con Robert Pattinson en el papel de un joven Bruce Wayne y Jeffrey Wright como Jim Gordon, el teniente de policía de Gotham City que investigaba una serie de asesinatos cometidos por Enigma, interpretado por Paul Dano.

La película recibió críticas mayormente positivas y recaudó 772 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Sebastian Stan en el 79.º Festival de Cine de Cannes ( Reuters )

En la secuela, Robert Pattinson y Jeffrey Wright retomarán sus papeles junto a Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Oz Cobb —también conocido como el Pingüino—, Jayme Lawson como la alcaldesa Bella Reál y Gil Perez-Abraham como el oficial Martínez.

A principios de este mes, Reeves confirmó que Sebastian Stan y su compañera de reparto en Marvel, Scarlett Johansson, se sumaron al elenco de la película. Aunque el director no reveló qué personajes interpretarán, reportes publicados en diciembre ya señalaban que Stan negociaba para dar vida a Harvey Dent.

Además, el actor habló con Deadline sobre el trabajo del equipo de peluquería y maquillaje encargado de crear la desfiguración del personaje. “Estoy emocionado, nervioso y trato de seguir sorprendiéndome a mí mismo”, afirmó.

Según el medio especializado World of Reel, la producción de la secuela comenzará esta semana, aunque ya se realizan trabajos de segunda unidad y preparación técnica en Liverpool. La BBC informó que varios vehículos fueron vistos cerca de St George's Hall y del túnel Queensway, aunque todo apunta a que se trató de tareas de reconocimiento técnico.

Por otro lado, Reeves compartió imágenes de escenarios cubiertos de nieve y del Batimóvil circulando en condiciones invernales, una de ellas acompañada por la etiqueta “#SnowTires”.

Junto a Stan y Johansson, Reeves también anunció las incorporaciones de Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch al elenco.

Por ahora, se conocen pocos detalles sobre la trama de la secuela, cuyo estreno está previsto para el 1 de octubre de 2027, luego de que originalmente estuviera programada para 2026.

Traducción de Leticia Zampedri