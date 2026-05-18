‘The Batman 2’: fans celebran reparto estelar, que incluirá a Sebastian Stan y Scarlett Johansson

El director de The Batman 2, Matt Reeves, ha confirmado que las estrellas de Marvel Scarlett Johansson y Sebastian Stan, así como Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch, se han unido al reparto de la película.

El jueves, Reeves reveló el reparto en una serie de publicaciones en X, utilizando GIFs para anunciar a cada actor individualmente.

Para confirmar la participación de Johansson, publicó un GIF de la actriz de la película de 2013 Bajo la piel, junto con el siguiente mensaje: “Próxima salida, Ciudad Gótica... Bienvenidos”.

Horas después, confirmó la participación de Stan con otro GIF y las palabras: “Pensando en Ciudad Gótica... Bienvenidos”.

Reeves anunció a Dance, Koch y Henry en publicaciones similares.

La película The Batman se estrenó en marzo de 2022 y estuvo protagonizada por Robert Pattinson como un joven Bruce Wayne y Jeffrey Wright como el teniente de policía de Gotham City, Jim Gordon, quien investiga una serie de asesinatos perpetrados por El Acertijo, interpretado por Paul Dano.

La película recibió críticas mayoritariamente positivas y recaudó 772 millones de dólares en todo el mundo .

Se sabe poco sobre la secuela, aparte de que su estreno está previsto para 2027, aunque originalmente se había programado para 2026.

En la secuela, Pattinson y Wright retomarán sus papeles, junto a Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Oz Cobb, también conocido como el Pingüino, Jayme Lawson como la alcaldesa Bella Reál y Gil Perez-Abraham como el oficial Martínez.

En diciembre, se informó que Johansson estaba en negociaciones finales para unirse a la secuela, mientras que Stan estaba en conversaciones para interpretar a Harvey Dent, el fiscal de distrito de Ciudad Gótica que finalmente se convierte en el villano Dos Caras.

Reeves no ha confirmado qué papeles interpretarán los actores.

Los fans han reaccionado con entusiasmo ante la noticia del casting, y muchos describen la inclusión de Stan como un suceso “generacional”.

Stan interpretó anteriormente a Bucky Barnes, también conocido como el Soldado de Invierno, en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Los fans de DC están a punto de presenciar la grandeza de Sebastian Stan que los fans de Marvel llevan años disfrutando”, dijo un fan en X.

“Pocos contemporáneos pueden igualar la intensidad y la versatilidad de Robert Pattinson. Sebastian Stan es uno de ellos”, escribió otro.

Otro fan calificó la incorporación de Stan como “uno de mis castings favoritos de DC, quizás de todos los tiempos”, y agregó: “El potencial de su personaje es de otro mundo”.

El fichaje de Johansson avivó las especulaciones de que la actriz podría interpretar a Gilda Dent, la esposa de Harvey Dent en los cómics de Batman. En Batman: The Long Halloween, Gilda sufre mientras Dent se ve cada vez más absorbido por su guerra contra las familias mafiosas de Ciudad Gótica, hasta que finalmente se transforma en Dos Caras.

La película ‘The Batman’ se estrenó en marzo de 2022 y contó con Robert Pattinson en el papel de un Bruce Wayne más joven y con Jeffrey Wright en el de Jim Gordon, teniente de la policía de Ciudad Gótica ( Warner Bros )

“¡Vamos! Bienvenida Gilda Dent”, escribió un fan en X.

Otro usuario publicó: “Gilda Dent llegó y ya estoy aterrado por Harvey”.

“¿Scarlett Johansson está coleccionando franquicias como si fueran gemas del infinito?”, bromeó otro fan, haciendo referencia a los papeles de la actriz en las películas de Los Vengadores de Marvel como Viuda Negra y en la recientemente estrenada Jurassic World: renace.

Otros fans reaccionaron a la magnitud del elenco escribiendo: “No creo que Ciudad Gótica pueda albergar a todas estas estrellas y este nivel de acción. Quizás tengan que expandir la ciudad. Esto va a ser una locura”.

La producción de The Batman 2 ya está en marcha en el Reino Unido tras varios retrasos en el guion. La semana pasada, Reeves publicó imágenes que mostraban escenarios nevados y el Batimóvil circulando en condiciones invernales, con el hashtag “#SnowTires” en una de ellas.

El estreno de la película está previsto para el 1 de octubre de 2027.

Traducción de Sara Pignatiello