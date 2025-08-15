Alicia Silverstone asegura que George Clooney “fue como un hermano” para ella en el set de ‘Batman y Robin’

La actriz de Batman y Robin Alicia Silverstone confesó que George Clooney fue como un “hermano mayor” para ella en el plató y que “la defendía”.

La protagonista de Ni idea tenía solo 20 años cuando fue elegida para el papel de Barbara Wilson, alias Batichica, en la película de 1997, para muchos considerada la peor película de Batman de la historia.

George Clooney interpretó al Caballero de la Noche en la película de Joel Schumacher, que se hizo famosa por sus chillones trajes y sus terribles juegos de palabras.

“Cuando se estrenó, creo que a la gente no le gustó mucho”, contó Silverstone a Entertainment Weekly. “Pero tiempo después, personas me han dicho que es su película favorita. [Al menos] todos mis amigos gays. Es muy camp”.

Silverstone añadió que los trajes que llevaban ella, Clooney y Chris O'Donnell (el actor que interpretaba a Robin) “no eran cómodos” porque no podían ir al baño una vez que los tenían puestos.

Sin embargo, dice que fue un “sueño” trabajar con Clooney, quien cuidó de ella. “Fue realmente como un hermano mayor en esas circunstancias”, expresó Silverstone. “Muy genial. Me defendía y actuaba con sensatez cuando las cosas se complicaban”.

open image in gallery Alicia Silverstone, George Clooney y Chris O'Donnell en ‘Batman y Robin’ ( Warner Bros Pictures )

Clooney, que por aquel entonces aún era una estrella emergente de Hollywood, ya había hablado sobre el proyecto: “Creo que matamos la franquicia”. También la calificó como un “desperdicio de dinero”.

En una entrevista de 2020 con The Guardian, se le preguntó a Clooney qué haría de manera diferente si pudiera volver a vivir su vida.

“La respuesta obvia a tu pregunta sería bromear [y decir] Batman y Robin, respondió. “Y no la haría en absoluto”. Añadió que la película le dejó una lección importante: “Aprendí que si van a hacerte responsable de una película, en lugar de ser solo un actor que aparece en ella, es mejor que elijas mejores películas”.

open image in gallery George Clooney y Chris O'Donnell en ‘Batman y Robin’ ( Warner Brothers )

Hasta ese momento, la versión más ligera de Batman que se había visto en la gran pantalla era la colorida interpretación que Adam West hizo del héroe en los años sesenta.

Luego, Tim Burton revivió al personaje en dos películas protagonizadas por Michael Keaton en 1989 y 1992, las cuales tenían un enfoque considerablemente más oscuro. Joel Schumacher tomó las riendas en 1995 con Batman Forever y potenció la naturaleza más absurda del héroe.

Sin embargo, la naturaleza ridícula de Batman y Robin, protagonizada además por Uma Thurman y Arnold Schwarzenegger, fue la gota que colmó el vaso para muchos fanáticos. No volvió a hacerse una película del Caballero Oscuro hasta 2005, cuando Christopher Nolan rodó Batman inicia.

Traducción de Martina Telo