Russell Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual, un veredicto que ha vuelto a poner bajo la lupa su comportamiento y las críticas que distintas celebridades le dirigieron a lo largo de los años.

A lo largo de las últimas dos décadas, varias figuras del espectáculo cuestionaron abiertamente la conducta y la reputación de Brand, sin medir sus palabras, y sus declaraciones han vuelto a cobrar relevancia tras el veredicto de un juicio que se prolongó cuatro semanas.

En el proceso, el tribunal escuchó que el comediante trataba a las mujeres como si fueran “desechables” y simples “objetos de entretenimiento” para satisfacer su voraz apetito sexual, en una serie de ataques ocurridos entre 2004 y 2009, cuando Brand ya había alcanzado una enorme fama.

open image in gallery Durante el juicio se reveló que el actor trataba a las mujeres como si fueran “desechables” ( PA Wire )

Brand, quien negó las acusaciones en su contra, se enfrenta a una pena de prisión cuya duración se dará a conocer el lunes 9 de noviembre.

A continuación, repasamos qué celebridades se pronunciaron contra Russell Brand durante los últimos 20 años y qué dijeron sobre él.

Dannii Minogue

Al recordar su participación en el programa de entrevistas que Russell Brand conducía en MTV en 2006, la cantante y exjurado de The X Factor, Dannii Minogue, fue contundente en sus críticas al comediante.

“Está loco de remate y es un depredador despreciable. Desde luego, no creo que haya superado su adicción al sexo. De eso no tengo ninguna duda”, declaró al diario The Mirror.

Sean Lock

El fallecido comediante Sean Lock tampoco ocultó su rechazo hacia Brand. Durante una emisión del programa de humor 8 Out of 10 Cats en 2014, explicó que su aversión estaba relacionada con su preocupación como padre.

“Creo que lo odio tanto porque soy padre y me aterra pensar que algún día mis hijas puedan traer a casa a alguien como él”, comentó.

open image in gallery Sean Lock criticó a Russell Brand en 2014 ( PA )

Lock incluso imitó la forma de hablar de Brand para imaginar cómo sería esa situación: “Y que entre diciendo: ‘Oh, qué placer estar en su encantadora casa’”.

Katherine Ryan

open image in gallery Katherine Ryan habría llamado “depredador sexual” a Russell Brand ( YouTube )

En 2022, el medio Deadline informó que Russell Brand se había enfurecido después de que Katherine Ryan lo llamara “depredador sexual” en repetidas ocasiones durante la grabación de la primera temporada de Roast Battle, de Comedy Central, en 2018. Brand abandonó el programa después de seis episodios y fue reemplazado por Jonathan Ross. Los presuntos comentarios de Ryan nunca se emitieron.

La información salió a la luz después de que Ryan relatara, en su serie de Prime Video Backstage with Katherine Ryan, que había confrontado a un compañero de reparto por acusaciones de abuso sexual durante la grabación de un programa de televisión. Aunque no reveló su identidad, volvió a referirse al tema en noviembre de 2022, durante una entrevista para Louis Theroux Interviews..., de la BBC.

En esa ocasión, la comediante afirmó que creía que el hombre en cuestión era un “agresor sexual”, pero reconoció que hablar del asunto suponía adentrarse en un “terreno minado desde el punto de vista legal”.

Ryan también aclaró que las acusaciones “no son mi historia para contar”, ya que, según explicó, “nadie ha cometido ninguna agresión sexual contra mí”.

Bob Geldof

Cuando Russell Brand presentó a Bob Geldof durante la ceremonia de los premios NME de 2007, probablemente no imaginaba la reacción que provocaría. Después de presenciar la actuación del comediante como anfitrión, el músico subió al escenario, tomó el micrófono y lanzó un insulto contundente: “¡Russell Brand, qué imbécil!”.

La reacción tomó por sorpresa a Brand, conocido por su actitud provocadora y despreocupada, quien no pudo disimular su incomodidad mientras parte del público aplaudía las palabras de Geldof.

Por aquella época, circulaban rumores sobre un supuesto romance entre Brand y Peaches, la hija de Geldof. Sin embargo, la presunta relación nunca fue confirmada. La joven modelo falleció a los 25 años a causa de una sobredosis de drogas.

Marca Katy

open image in gallery Katy Brand criticó a Russell Brand cuando salieron a la luz las acusaciones en su contra ( Getty )

La comediante Katy Brand, quien no tiene ningún parentesco con Russell Brand, volvió a compartir el año pasado una antigua publicación de Instagram en la que cuestionaba cómo el actor había logrado mantener su influencia en la industria del entretenimiento durante tantos años, pese a los rumores que circulaban sobre sus presuntos abusos sexuales.

“Si quieren saber cómo hombres como Russell Brand consiguen permanecer tanto tiempo en el mundo del espectáculo sin que nadie haga nada, les contaré una experiencia que viví”, escribió.

“En 2019 escribí el guion de una comedia para televisión. Querían contratar a Russell Brand. Pregunté si habían investigado bien sus antecedentes, porque en aquel momento ya circulaban muchas acusaciones en su contra. El productor puso cara de incomodidad y respondió: ‘Ay, es bastante desagradable tener que pensar en todo eso, ¿no?’. Después me contó que el director ejecutivo de la compañía, una figura muy influyente en los medios, iba a almorzar con Brand esa misma semana para convencerlo de aceptar el papel”.

Katy Brand explicó que se negó a participar en el proyecto si contrataban al comediante. “Les dije que renunciaría si lo elegían. Al final, Brand rechazó la oferta y decidieron cancelar todo el proyecto”, relató.

“Así es como suceden estas cosas. Porque no les importa hasta que se ven obligados a prestar atención. Toda mi solidaridad con las víctimas. Por favor, sigan alzando la voz”, concluyó.

Daniel Sloss

El comediante Daniel Sloss aseguró que las mujeres llevaban años advirtiéndose entre sí sobre Russell Brand. Sus declaraciones formaron parte de un documental especial del programa Dispatches, de Channel 4, en el que se presentaron acusaciones de violación, agresión sexual y abuso emocional contra Brand por hechos ocurridos entre 2006 y 2013. Sloss fue el único comediante que aceptó hablar para el documental.

“Sé que hay grupos creados por mujeres comediantes en los que se advierten unas a otras sobre los colegas a los que deberían evitar”, explicó Sloss. “También sé que, durante muchísimos años, las mujeres se han estado advirtiendo entre ellas sobre Russell Brand”, agregó.

La organización Rape Crisis brinda apoyo a personas afectadas por violación y abuso sexual. En Inglaterra y Gales, se puede llamar al 0808 802 9999; en Escocia, al 0808 801 0302; y en Irlanda del Norte, al 0800 0246 991. También se puede consultar su sitio web: www.rapecrisis.org.uk.

En Estados Unidos, las personas que necesiten ayuda pueden comunicarse con la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto (RAINN) al 800-656-HOPE (4673).

Traducción de Leticia Zampedri