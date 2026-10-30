Jack Nicholson, de 89 años, está “bien” pero “desapareció”, dice Michael Douglas en una actualización inusual

Michael Douglas ofreció una inusual actualización sobre Jack Nicholson, quien se retiró de la vida pública en los últimos años.

Durante un evento en Swansea donde habló sobre sus nuevas y explosivas memorias, le preguntaron a Douglas sobre su relación con Nicholson, quien protagonizó el clásico producido por Douglas, Atrapado sin salida, en 1975.

“Me hubiera gustado actuar con Jack”, dijo Douglas. “Ya no trabaja. Está bien. Desapareció. Lo sé”.

Douglas continuó: “Todavía lo veo, pero está bien. Está por ahí cerca de su casa, paseando en pantuflas. Son cosas que pasan. Se lo merece. Lo entiendo. Es unos años mayor que yo, pero lo entiendo”.

open image in gallery Michael Douglas este mes, y Jack Nicholson en un partido de baloncesto en 2023 ( Getty Images )

Nicholson, de 89 años, nunca anunció oficialmente su retiro, pero no actuó desde la película ¿Cómo saber si es amor? de 2010, y desde entonces rara vez fue fotografiado.

En abril, Lorraine, la hija de Nicholson, compartió una foto poco común del titán de Hollywood. En la imagen, se ve a Nicholson sonriendo mientras disfruta del día con familiares y amigos, entre ellos la cantante Joni Mitchell.

Una persona comentó la publicación de Lorraine en Instagram con un efusivo elogio sobre el breve regreso de Nicholson a la atención pública.

“Agradezco a la familia que comparta a su Jack con todos nosotros”, escribió el comentarista. “Hay un mundo de fans que se entretuvieron y conmovieron con su arte, y es genial verlo junto a otra artista genial de Los Ángeles, Joni Mitchell. ¡Apreciamos a nuestros grandes artistas y les deseamos días llenos de alegría!”.

Lorraine ya había hablado de su relación con su padre en una entrevista con Us Weekly en 2011, donde comentó el papel que él desempeñó en su carrera como actriz. “Es mi mentor”, explicó. “Voy a seguir la tradición familiar porque somos muy unidos y él es una gran inspiración. Lo admiro muchísimo”.

open image in gallery Jack Nicholson, tal y como aparecía en las historias de Instagram de su hija a principios de este año ( Instagram )

El año pasado, el crítico de cine Geoffrey Macnab escribió para The Independent sobre la “merecida (aunque no oficial) jubilación” de Jack.

“Hubo un tiempo en que se veía al actor por todas partes: en clubes nocturnos, en programas de entrevistas, en partidos de baloncesto, en estrenos de películas. Ya no”, escribió. “El actor desapareció sin dejar rastro… Uno de sus amigos, el productor musical Lou Adler, comentó en el podcast WTF que Nicholson ahora prefiere pasar el tiempo ‘sentado bajo un árbol leyendo un libro’”.

En 2024, la actriz Carol Kane, que coprotagonizó junto a Nicholson las películas Conocimiento carnal (1971) y El último deber (1973), declaró a The Independent que siguen en contacto.

“No mucho, pero seguimos intentándolo”, explicó. “Me aseguro de estar pendiente de él, y menos mal que sigue contestando mis llamadas”. Cuando le preguntaron si estaba bien, Kane respondió entre risas: “Oh, sigue siendo Jack”.

open image in gallery Se ve a Nicholson en un partido de los Lakers en 2023 junto a su hijo Ray, que también es actor ( Getty Images )

Nicholson, ganador de tres premios Oscar, es una de las estrellas de cine más célebres y reconocibles de la historia de Hollywood, con títulos como Mi vida es mi vida (1970), Barrio chino (1974), Batman (1989), Cuestión de honor (1992) y Mejor... imposible (1997).

Douglas, de 82 años, ganó un Oscar por producir Atrapado sin salida, película que también le valió a Nicholson su primer premio Óscar al mejor actor, después de adquirir los derechos de la novela original de Ken Kesey de su padre, Kirk, quien ya poseía dichos derechos.

En sus memorias, tituladas One Helluva Ride, Douglas escribió sobre su matrimonio con la actriz galesa Catherine Zeta-Jones, así como sobre sus romances con su compañera de reparto en Romancing the Stone, Kathleen Turner, y con su compañera de reparto en Bajos instintos, Jeanne Tripplehorn.

Traducción de Olivia Gorsin