Las memorias inéditas de Dolly Parton se publicarían de manera póstuma a través de Grand Central Publishing, después de una intensa disputa entre editoriales por los derechos del libro, según diversos informes.

La cantante, conocida como la Reina del Country, falleció en agosto a los 80 años. Al parecer, llevaba tiempo trabajando en secreto en sus memorias, aunque todavía se desconoce cuánto revelará el libro sobre su vida personal y sus problemas de salud.

Según informó Page Six, la agencia literaria Folio se encargó de negociar los derechos de publicación y recibió ofertas de hasta 12 millones de dólares, antes de que Grand Central Publishing se impusiera con una propuesta de 13 millones de dólares.

No obstante, otras fuentes señalaron que la cifra final fue inferior, aunque el acuerdo contemplaría un porcentaje de regalías superior al habitual para los herederos de Parton.

En cualquier caso, se trataría de una suma considerable para unas memorias de una figura de la música, aunque no establecería un récord. En 2022, por ejemplo, Britney Spears vendió los derechos de sus memorias por 15 millones de dólares.

Las memorias de Dolly Parton se publicarán después de su fallecimiento ( Associated Press )

The Independent se puso en contacto con los representantes de los herederos de Parton y con Grand Central Publishing para solicitar comentarios.

A principios de esta semana, los herederos de la cantante anunciaron que su sobrina, Danielle Parton, asumiría el cargo de embajadora de marca, con el objetivo de preservar y dar continuidad al legado de la artista.

Danielle, hija de Bobby Lee Parton, hermano menor de la cantante, y de Doris Maxine Nolan, habló sobre el significado personal de esta responsabilidad.

“Como a muchos de ustedes, su pérdida me cambió la vida. Me hizo reflexionar sobre las historias, los valores y las enseñanzas que nos dejó, y sobre la responsabilidad que tenemos como familia de preservarlos”, expresó en un video.

También aseguró a los seguidores de su tía que nunca intentaría “hablar en nombre de Dolly”, sino que buscaría mantener vivos su legado y las historias que existen “detrás del ícono mundial”.

El anuncio se produjo en medio de una disputa judicial entre los herederos de Parton y otro de sus sobrinos, Bryan Seaver, hijo de su hermana Cassie Parton. Seaver, quien trabajaba como jefe de seguridad de la cantante, fue el encargado de anunciar públicamente su fallecimiento.

Tras una serie de acusaciones sobre su conducta, los herederos lo apartaron de sus funciones de seguridad y, el mes pasado, obtuvieron una orden de restricción temporal en su contra.

Danny Nozell, antiguo representante de Parton, presentó la solicitud ante un tribunal de Tennessee en nombre de She's Alive LLC, la compañía que actualmente administra los negocios de la artista.

En la demanda se alegó que el comportamiento intimidatorio de Seaver hacía insostenible su permanencia en el cargo. También se afirmó que, durante las semanas previas al fallecimiento de Parton, su sobrino habría emprendido una campaña de intimidación con el propósito de obtener importantes sumas de dinero.

En declaraciones a TMZ, Seaver negó haber intentado extorsionar a los herederos de la cantante y sostuvo que las demás acusaciones se habían sacado de contexto.

La próxima audiencia judicial relacionada con el conflicto está prevista para el 3 de noviembre.

Traducción de Leticia Zampedri