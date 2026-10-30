‘You Can See Everything’: cuatro revelaciones sobre la pareja de Elizabeth Holmes en el documental de Nathan Fielder

Elizabeth Holmes no es la única protagonista del nuevo documental You Can See Everything.

ADVERTENCIA: este artículo contiene spoilers del documental You Can See Everything.

La película sigue a Elizabeth Holmes, la desacreditada fundadora de Theranos, y a su prometido, Billy Evans, durante las semanas previas al ingreso de ella a prisión. En enero de 2022, Holmes fue declarada culpable de cuatro cargos de fraude y conspiración por engañar a los inversionistas sobre las capacidades de la tecnología de análisis de sangre de su empresa y estafarlos por millones de dólares. Como consecuencia, recibió una condena de más de 11 años de prisión.

El documental, filmado en secreto durante tres años y dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, de Primetime, se estrena este viernes en los cines de Estados Unidos.

Hasta ahora, se conocían pocos detalles sobre la vida de Evans, heredero del grupo hotelero Evans. La pareja se conoció en 2017 y se comprometió al año siguiente, aunque no está claro si llegaron a casarse. Ambos tienen dos hijos.

La película revela nuevos detalles sobre Evans y su relación con Holmes, algunos de ellos poco favorecedores. A continuación, repasamos cuatro de las revelaciones más importantes del documental sobre el prometido de la empresaria.

open image in gallery Elizabeth Holmes y Billy Evans están juntos desde 2017 y tienen dos hijos pequeños ( Getty )

open image in gallery Holmes cumple una condena de 11 años de prisión ( A24 )

1. Evans quería ganar dinero con la película

Después de que Holmes ingresó en la prisión federal de Bryan, Texas, donde cumple su condena, el documental comenzó a centrarse más en Evans. Fue entonces cuando se reveló que Holmes, Evans, Fielder, Oppenheim y representantes de A24 mantuvieron una conversación antes de firmar los documentos que autorizaban la grabación, por lo que el encuentro no quedó registrado en cámara.

Según Fielder, Holmes se retiró por un momento para ver cómo estaban sus hijos y Evans aprovechó su ausencia para hablar de dinero. En concreto, pidió recibir una parte de las ganancias de la película, aunque Fielder le advirtió que ese acuerdo podría afectar tanto el control creativo del documental como la percepción del público.

A pesar de estas preocupaciones, Fielder aseguró que A24 consideró que debía aceptar la propuesta de Evans. Sin embargo, un texto que aparece al final del documental revela que Evans terminó por rechazar cualquier participación en las ganancias.

2. Evans admitió que le ocultó a Holmes las posibles ganancias de la película

Fielder comenzó a sospechar que Evans no le había contado a Holmes sobre la posibilidad de recibir dinero por el documental. Sus dudas surgieron al recordar una conversación que mantuvo con la fundadora de Theranos antes de su ingreso a prisión.

En aquel encuentro, Holmes comentó de manera casual que “obviamente no estaba ganando dinero” con la película y que tampoco tenía “ningún interés económico en esto”.

Cuando Fielder le preguntó a Evans si Holmes sabía de su intención de recibir parte de las ganancias, él reconoció que se lo había ocultado.

“No quería que ella se enterara. Fue una decisión deliberada”, admitió Evans.

open image in gallery Elizabeth Holmes y Billy Evans tienen dos hijos pequeños ( Getty )

3. Evans reveló su postura sobre Charlie Kirk y el uso de armas

Durante una cena con Fielder y la invitada sorpresa Amanda Seyfried, Evans protagonizó un intenso debate con la actriz sobre las redes sociales. En medio de la discusión, mencionó las críticas que recibió Seyfried por sus comentarios sobre Charlie Kirk, el controvertido fundador de Turning Point USA, asesinado a tiros en septiembre de 2025.

Evans expresó entonces su apoyo al fallecido activista conservador. “Espero que su voz llegue muy lejos”, afirmó.

También reveló que lleva un arma consigo en todo momento por motivos de seguridad personal.

4. Evans admitió que maneja la cuenta de Holmes en X y aseguró ser su apoderado

Aunque Holmes permanece en prisión, su cuenta de X sigue activa gracias a Evans, quien reconoció que publica la mayor parte del contenido en su nombre.

Según explicó, Holmes le envía por correo electrónico los mensajes que quiere compartir en la plataforma, pero él también realiza publicaciones por su cuenta. “No la consulto sobre la mayoría de las cosas”, admitió, y atribuyó esa libertad a la “confianza” que existe entre ambos.

El manejo de la cuenta despertó nuevas dudas unas semanas antes del estreno del documental, cuando el perfil de Holmes compartió un video publicado por Donald Trump en el que el presidente destacaba los logros de su Gobierno. La publicación incluía el mensaje “Estamos ganando” y alimentó las especulaciones sobre un posible intento de Holmes de conseguir un indulto presidencial.

De hecho, Holmes presentó una solicitud formal de clemencia ante la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia en diciembre del año pasado, que todavía figura como pendiente.

Por otro lado, Evans aseguró que tiene un poder legal para actuar en nombre de Holmes, pese a que ella está viva y goza de buena salud. Aunque no ofreció detalles sobre el alcance de esa autorización, podría permitirle tomar decisiones importantes relacionadas con sus finanzas o su atención médica.

You Can See Everything ya está en cines estadounidenses. La fecha de estreno en Lationamérica está por confirmarse

Traducción de Leticia Zampedri