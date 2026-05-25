Robert De Niro admite haber dudado de que una de sus películas más célebres pudiera tener éxito

Robert De Niro ha admitido que nunca esperó que una de sus películas nominadas al Oscar se convirtiera en el éxito duradero que fue.

Tras consolidar su estatus de estrella con su actuación ganadora del Oscar en El Padrino II (1974), el legendario actor (82) continuó su ascenso con el drama Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976.

El aclamado film noir de crimen, que sigue a Travis Bickle, un insomne perturbado interpretado por De Niro, mientras acepta un trabajo como taxista en la ciudad de Nueva York y se embarca en un intento obsesivo por rescatar a Iris (Jodie Foster), una prostituta de 12 años, le valió su segunda nominación al Oscar como actor.

Sin embargo, De Niro reveló hace poco que inicialmente había dudado de que la película pudiera trascender.

“Nunca puedes creer que estás haciendo algo que vaya a tener un impacto”, declaró al medio de espectáculos Page Six durante una entrevista previa a la 25ª edición del Festival de Cine de Tribeca de Nueva York, que cofundó con la productora Jane Rosenthal.

open image in gallery Robert De Niro confesó que nunca se enfrenta a los proyectos esperando que tengan éxito ( AFP via Getty Images )

De Niro afirmó que nunca abordaba un proyecto esperando que fuera un éxito; explicó que “simplemente nunca lo [veía] de esa manera”, y reconoció que el éxito de un filme era “algo imposible de controlar”.

En febrero, Taxi Driver celebró su 50° aniversario. Tras su estreno en 1976, recibió cuatro nominaciones a los Oscar, incluyendo mejor película. Sin embargo, tanto Scorsese como el guionista Paul Schrader fueron ignorados en las categorías de mejor guion original y mejor director, y el máximo galardón finalmente recayó en Rocky, el aclamado drama de boxeo de John G. Avildsen.

En declaraciones a Deadline a principios de este mes, Schrader, también un director de renombre, afirmó no estar sorprendido de que la película no ganara ningún Oscar.

“No me sorprendió en absoluto que Taxi Driver no ganara”, insistió el director de American Gigolo, y siguió: “Si nos fijamos en la categoría de mejor guion original, probablemente fue el guion más original de ese año, pero era demasiado controvertido”.

Añadió que, de hecho, los ejecutivos de Columbia Pictures “fueron tomados por sorpresa cuando empezó a tener tanto éxito. La habían descartado como un caso aislado y por eso no la probaron en el mercado ni le dieron publicidad”.

Taxi Driver no solo fue un éxito de crítica, sino también un éxito comercial, recaudando 27,6 millones de dólares en todo el mundo.

open image in gallery De Niro obtuvo su segunda nominación a los Oscar por su papel protagonista en ‘Taxi Driver’ ( Columbia Tristar )

“Era uno de esos guiones que circulaban por la ciudad, y todo el mundo decía: ‘Alguien más debería producirlo, pero no nosotros’”, reveló.

Taxi Driver también ayudó a impulsar la carrera actoral de Foster. La actriz tenía solo 12 años cuando protagonizó la película junto a De Niro.

En noviembre pasado, Foster recordó haber trabajado con De Niro en la película. En el Festival de Cine de Marrakech de 2025, lo elogió como “uno de nuestros mejores actores estadounidenses”, afirmó estar “muy orgullosa de haber trabajado con él”, y reveló que, durante el rodaje, él “no era la persona más interesante del mundo”.

“En aquel entonces, estaba muy metido en su personaje, como era su costumbre en ese momento. Así que era realmente aburrido. Recuerdo que almorzábamos juntos y pensaba: ‘¿Qué está pasando? ¿Cuándo puedo irme a casa?’”, relató.

La estrella de El silencio de los inocentes dijo que en su relación finalmente se había producido un gran avance cuando De Niro le había hablado de su proceso de actuación de método.

“Finalmente, para cuando almorzamos juntos por tercera vez, me enseñó a improvisar, y eso me abrió los ojos a lo que podía ser la actuación”, continuó Foster, y agregó: “Entonces, a los 12 años, me di cuenta: ‘Oh, es mi culpa porque no he aportado lo suficiente’. Solo decía mis líneas, esperaba mi turno y actuaba con naturalidad, pero construir un personaje es algo diferente”.

Traducción de Sara Pignatiello