Los Oscar amplían elegibilidad de filmes internacionales y abordan IA en nuevas reglas

La organización detrás de los Oscar aborda por primera vez la elegibilidad de las películas que usan inteligencia artificial en nuevas reglas para los Premios de la Academia de 2027. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas publicó actualizaciones el viernes en muchas categorías, subrayando la importancia de la autoría humana sin prohibir la IA.

Las nuevas reglas también incluyen cambios significativos en la muy criticada categoría de película internacional, al ampliar la elegibilidad para incluir filmes que ganaron los principales premios clasificatorios de prestigiosos festivales de cine como Cannes, Venecia y Toronto.

“Como hacemos cada año, realizamos muchos cambios que creemos realmente inteligentes y progresistas", dijo el director ejecutivo de la academia de cine, Bill Kramer, a The Associated Press. "Obviamente, a medida que la academia se vuelve más global, necesitamos pensar en cómo estamos invitando a las películas internacionales a la conversación de los Oscar”.

IA y los Oscar

Como parte de su revisión anual de las reglas de elegibilidad de los Oscar, la academia ha abordado una de las mayores preocupaciones de la comunidad cinematográfica mundial: la inteligencia artificial generativa.

Las nuevas reglas establecen que “las herramientas ni ayudan ni perjudican las posibilidades de lograr una nominación” y que la academia y cada rama “juzgarán el logro, teniendo en cuenta el grado en que un ser humano estuvo en el centro de la autoría creativa al elegir qué película premiar”. También se reservan el derecho de solicitar más información al equipo de realización sobre la naturaleza del uso de la IA y la “autoría humana”.

“Los seres humanos tienen que estar en el centro del proceso creativo", dijo la presidenta de la academia, Lynette Howell Taylor. "A medida que la IA siga evolucionando, nuestras conversaciones sobre la IA evolucionarán con ella. Pero para la academia, siempre vamos a poner la autoría humana en el centro de nuestro proceso de elegibilidad para los premios”.

En lo que respecta a la elegibilidad de las interpretaciones, solo se considerarán los papeles “demostrablemente interpretados por seres humanos con su consentimiento”. La organización declinó comentar si la próxima interpretación de Val Kilmer renderizada con IA sería elegible, ya que los cineastas aún no la han presentado para su consideración.

Una imagen o semejanza no es un actor, por un lado, pero también podría depender de cómo se acredite a Kilmer en la película: ¿como Val Kilmer o como otra cosa? También podría tomarse como ejemplo a Andy Serkis como Gollum, un caso de un ser humano que colabora con la tecnología para la interpretación final.

“Revisaremos eso caso por caso", señaló Kramer. "Nosotros, como todos en nuestra industria y en el mundo, estaremos evaluando esto cada año”.

Hay menos ambigüedad en las categorías de guion, donde las reglas indican que “los guiones deben estar escritos por seres humanos para ser elegibles”.

La academia de cine a menudo ha tenido que revisar sus estándares para adaptarse a los avances tecnológicos del momento, ya sea el sonido, el color o las imágenes generadas por computadora (CGI).

Cambios de gran alcance en la elegibilidad de película internacional

A medida que su membresía se ha vuelto mucho más internacional, han aumentado los llamados a una reforma de la categoría de película internacional, que había sido criticada de manera constante por injusta, anticuada y susceptible a interferencias políticas. Eso ha llevado a que cineastas independientes y disidentes a menudo, de forma deliberada, no sean presentados para representar al país del que provienen.

El ganador de la Palma de Oro del año pasado en Cannes, por ejemplo, fue “Yek tasadof-e sadeh” ("Un simple accidente"), del cineasta iraní Jafar Panahi, que no fue presentada como la candidatura oficial de Irán para los 98.º Premios de la Academia, sino la de Francia.

Bajo las nuevas reglas, “Yek tasadof-e sadeh” podría considerarse elegible porque ganó el máximo premio de Cannes y no porque un país haya decidido presentarla. Además de la Palma de Oro en Cannes, el León de Oro en Venecia y el premio Platform en Toronto, otros festivales con premios clasificatorios elegibles también incluirán el Oso de Oro del Festival Internacional de Cine de Berlín, el premio a la mejor película del Festival Internacional de Cine de Busan y el Gran Premio del Jurado de Cine Mundial del Festival de Sundance.

Todas las películas internacionales también serán acreditadas como la nominada, no el país o la región, y el premio será aceptado por el cineasta. El nombre del director también aparecerá en la placa del Oscar, “después del título de la película y del país, si corresponde”.

“Eso realmente refleja nuestro deseo de honrar al equipo creativo de la película. Así es como abordamos otras categorías", dijo Kramer. "Y a medida que nos volvemos más globales, a medida que la comunidad cinematográfica se vuelve más global. Creo que se trata realmente de centrarse en los cineastas y menos de centrarse en el país”.

Los actores ahora pueden ser nominados a más de un premio en una categoría

La rama de actuación se está poniendo al día con el resto de la academia al permitir que un actor sea nominado por más de una interpretación en una sola categoría. Si, por ejemplo, el ganador de mejor actor de este año, Michael B. Jordan, tiene dos interpretaciones principales extraordinarias en dos películas diferentes en 2026, podría obtener dos nominaciones a mejor actor.

Esta es una práctica estándar en las otras categorías. En 2001, en los 73.º Premios Oscar, Steven Soderbergh fue nominado a mejor director por “Traffic” y por “Erin Brockovich”, y ganó el premio por la primera.

Y esas canciones originales en los créditos finales

La organización también aclaró la elegibilidad de las canciones originales utilizadas durante los créditos finales de una película. Para las canciones en las que la primera entrada musical suena sobre los créditos finales, esa canción debe superponerse con al menos los últimos 15 segundos de la película antes de que comiencen los créditos para ser considerada elegible. La ganadora de canción original de este año, “Golden”, fue una parte clave de “KPop Demon Hunters” y se utilizó varias veces a lo largo de la película.

“Nunca dejamos de buscar maneras de mejorar nuestro proceso de elegibilidad”, dijo Taylor.