A sus 79 años, Steven Spielberg no ha perdido ni un ápice de su capacidad para despertar asombro. Sin embargo, en su regreso al cine de extraterrestres tras dos décadas de ausencia, da la impresión de estar dialogando consigo mismo cuando uno de los personajes de El día de la revelación afirma: "Creo que has perdido la fe en la humanidad".

Spielberg ha descrito esta película como el cierre de una trilogía iniciada con Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) y continuada con E.T., el extraterrestre (1982). Pero también se percibe la huella de la intensa introspección que marcó Los Fabelmans (2022), su obra semiautobiográfica, y de la convicción que allí expresaba: que la cámara es el arma definitiva de la verdad, incluso cuando esa verdad resulta incómoda o difícil de aceptar.

Sí, El día de la revelación es un gran espectáculo, elaborado con la precisión que caracteriza a Spielberg. Es divertida, abiertamente sentimental y contiene una secuencia de acción muy impactante que deja al espectador sin aliento. Pero el director ha envejecido, al igual que buena parte de su público, y eso atraviesa la película. La fe, entendida en el sentido más amplio —en los demás, en la existencia de algo más allá de lo visible o en la posibilidad de construir una humanidad mejor a partir de la incertidumbre—, parece hoy más difícil de sostener. No es casual que la cámara se detenga en una mano que aprieta con tanta fuerza un crucifijo de oro que termina sangrando. Sea cual sea aquello a lo que nos aferramos, la película sugiere que tarde o temprano esa convicción será puesta a prueba.

El guion, firmado por el habitual colaborador de Spielberg, David Koepp (Jurassic Park, La guerra de los mundos), sitúa la historia en un momento especialmente sugerente. La existencia de vida extraterrestre lleva tiempo confirmada, aunque la información se ha mantenido oculta al público. El día de la revelación arranca en plena batalla por desclasificar esos secretos. Daniel Kellner (Josh O'Connor), experto en ciberseguridad de la corporación Wardex, huye con un fragmento de tecnología alienígena, mientras su novia, Jane Blankenship (Eve Hewson), permanece bajo custodia de la empresa.

open image in gallery Emily Blunt en una escena de ‘El día de la revelación’, dirigida por Steven Spielberg ( Universal Pictures )

Si en E.T. y Encuentros cercanos del tercer tipo el sistema ya aparecía como una fuerza antagónica, aquí Spielberg incorpora la asfixiante cultura de vigilancia de Minority Report para construir lo que termina siendo una visión mucho más realista de una visita extraterrestre. En este universo, no hay espacio para la inocencia: E.T. jamás habría compartido Reese's Pieces con el pequeño Elliott; lo habrían encerrado en una bolsa, etiquetado y diseccionado antes de que sus pies planos tocaran el suelo.

Koepp, además, introduce una distinción especialmente pertinente. En esta historia, quienes mueven los hilos no son los gobiernos, sino las corporaciones. Como señala Noah Scanlon, el director ejecutivo de Wardex, un Colin Firth que compone un villano muy humano, los presidentes llevan décadas al margen de los secretos relacionados con los ovnis.

Aunque por momentos la trama se vuelve algo enrevesada, y resulta desconcertante el escaso interés por lo que ocurre fuera de Estados Unidos, el guion deja espacio suficiente para que El día de la revelación se mueva al mismo tiempo en los terrenos de la política, la teología y la reflexión existencial. Daniel y su principal informante, Hugo Wakefield (Colman Domingo), rechazan de plano la idea de que las corporaciones controlen esa información, del mismo modo que no deberían controlar el aire o la luz, recursos que, sugieren con ironía, también privatizarían si tuvieran la oportunidad.

Jane, una exnovicia, enfrenta un dilema distinto: ¿qué consecuencias tendría para una sociedad la divulgación de información capaz de sacudir incluso una fe construida sobre la necesidad de certezas?

Por su parte, la meteoróloga Margaret Fairchild (Emily Blunt), que adquiere de forma repentina habilidades telepáticas y la capacidad de hablar múltiples idiomas, se ve obligada a confrontar una realidad mucho más íntima, una que saca a la luz los rincones reprimidos de su infancia. Y aunque el reparto ofrece interpretaciones sobresalientes, es Blunt quien termina adueñándose de la película. La actriz captura con precisión la ligereza de Margaret y su resistencia a asumir el papel central que le ha tocado desempeñar: el de una mujer común que, de un momento a otro, debe lidiar con una desconcertante sensación de omnipotencia.

open image in gallery Emily Blunt y Josh O'Connor en ‘El día de la revelación’, de Steven Spielberg ( Universal Pictures )

Y aunque El día de la revelación parece abarcar demasiadas ideas como para alcanzar el estatus de esos grandes clásicos de Spielberg, el cineasta no ha perdido ni un ápice de su instinto creativo. Janusz Kamiński, su colaborador habitual desde La lista de Schindler (1993), aporta una belleza invernal a esta recreación en 35 mm de los estados del este de Estados Unidos. Su cámara rodea a los protagonistas o los observa a través de reflejos y superficies, una estrategia visual que consigue transmitir, al mismo tiempo, la curiosidad y la paranoia que atraviesan la película.

Los extraterrestres tampoco representan una gran novedad, y los guiños a obras anteriores del propio Spielberg son evidentes. Pero ahí reside precisamente el corazón de El día de la revelación. Más que repetir fórmulas, el director vuelve sobre las obsesiones que han marcado buena parte de su filmografía para examinarlas desde otra perspectiva, con la mirada de alguien que sigue creyendo en la capacidad del asombro, aunque ya no contemple el mundo con la misma inocencia.

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson y Wyatt Russell. Clasificación: 12A. Duración: 146 minutos.

El día de la revelación se estrena en cines el 10 de junio.

Traducción de Leticia Zampedri