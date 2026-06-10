El primer tráiler de la esperada secuela de La red social ya está aquí, y los espectadores parecen coincidir en una cosa: Jeremy Strong dio en el blanco con su interpretación de Mark Zuckerberg.

Dieciséis años después del estreno de la película de David Fincher, centrada en el ascenso del fundador de Facebook y protagonizada por Jesse Eisenberg en un papel que le valió una nominación al Oscar, el actor optó por no regresar para la continuación escrita y dirigida por Aaron Sorkin. En su lugar, Strong asumió el desafío de dar vida al controvertido empresario tecnológico en una historia que explora las consecuencias de las denuncias de exempleados sobre los supuestos efectos nocivos de la compañía detrás de Facebook.

Sony Pictures ofreció el miércoles el primer vistazo a The Social Reckoning, permitiendo al público ver por primera vez a Strong, de 47 años, transformado en Zuckerberg. Lejos de la imagen que popularizó como Kendall Roy en Succession, el actor aparece con un corte de pelo rojizo y una gestualidad rígida y calculada.

Sin embargo, más que su transformación física, lo que ha acaparado la atención de los fans ha sido otro detalle: su voz. La interpretación de Strong, marcada por una cadencia contenida y un tono gutural que recuerda al del fundador de Facebook, ha sido recibida con entusiasmo por muchos espectadores, que consideran que su imitación es sorprendentemente fiel.

"Su voz suena igual. Jeremy Strong la va a romper", escribió un fan en X.

"Tenía mis dudas, pero Jeremy Strong clavó la voz y la presencia en pantalla. Quizá termine viéndola solo por él", comentó otra persona.

Jeremy Strong heredará el papel de Mark Zuckerberg que Jesse Eisenberg inmortalizó en ‘La red social’ ( Sony Pictures )

"Jeremy Strong está arrasando con esa voz", añadió otro usuario. "Le da a Zuckerberg una energía de tiburón corporativo, más que la del genio encerrado en su dormitorio. Esta secuela podría ser incluso más impactante que la primera".

"¿Por qué se parece tanto a él?", se preguntó otro espectador. Un tercero escribió: "Qué gran reparto. Jeremy Strong dio en el blanco con la voz de Mark Zuckerberg".

Además de Strong, el elenco incluye a Mikey Madison, ganadora del Oscar por Anora; Jeremy Allen White, protagonista de The Bear; el comediante Bill Burr; Billy Magnussen y Wunmi Mosaku, una de las intérpretes más destacadas de Los pecadores.

La secuela se inspirará en The Facebook Files la investigación de The Wall Street Journal sobre la mayor red social del mundo. Madison interpretará a Frances Haugen, la exempleada de Facebook que filtró la información, mientras que White dará vida a Jeff Horwitz, el periodista que destapó el caso.

El año pasado, Strong habló sobre el proyecto con The Hollywood Reporter: "Es uno de los mejores guiones que he leído. Refleja nuestra época y aborda cuestiones muy delicadas sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es un personaje extraordinario, fascinante y muy complejo, y lo estoy interpretando con mucho cuidado, empatía y objetividad".

The Social Reckoning llegará a los cines el 9 de octubre de 2026.

Traducción de Leticia Zampedri