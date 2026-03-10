Al mirar la lista de ganadores a Mejor Película a lo largo de los años nos podemos dar cuenta de que casi todas todavía están en circulación.

Wings, de William Wellman, la primera ganadora en 1927, está disponible en DVD y Blu-Ray, al igual que otras ganadoras tempranas como Cimarron y Broadway Melody.

La mayoría de las otras ganadoras como Mejor Película son títulos que cualquier cinéfilo reconocería al instante. Los puntos ciegos son obvios. La Academia nunca elige títulos en lenguas extranjeras. En los últimos años, ha pasado por alto las comedias.

The Shape of Water podrá haber ganado en 2018, pero los votantes generalmente desconfían de las películas de género. No se ven muchos títulos de ciencia ficción o artes marciales en la lista.

Hay una división cada vez mayor entre lo que gana en los Oscar y lo que genera dinero en taquilla. Aun así, el Oscar a Mejor Película sigue siendo uno de los referentes más confiables para las películas que seguirán siendo vigentes.

A continuación, nuestra lista de las 10 mejores películas que han ganado el mayor premio.

10. The Best Years of Our Lives (1946)

La película de William Wyler sobre tres veteranos que regresan a casa al final de la guerra todavía tiene un gran impulso emocional. Son de clases y orígenes diferentes, pero les cuesta terriblemente readaptarse a la vida civil. Algunos acusan al filme de ser beato y santurrón, pero trata con franqueza y de forma muy conmovedora tanto con los problemas de los soldados como con los que tienen sus familias y amigos para entenderlos. Ganó como Mejor Película el año en que también fue nominada It’s a Wonderful Life.

9. An American in Paris (1951)

Los mejores musicales de MGM mostraron un arte extraordinario. Este es uno de los mejores. No es solo la coreografía o la actuación increíblemente enérgica de Gene Kelly como una aspirante a artista en el París de posguerra, sino el uso del color y sonido. La secuencia de ballet al final de la cinta está, junto con la de The Red Shoes, de Michael Powell y Emeric Pressburger, como un ejemplo perfecto de cinematografía, en el que todos los elementos se equilibran perfectamente.

8. Casablanca (1942)

El productor Hal Wallis de Warner Bros tenía la habilidad de supervisar películas que eran populares y al mismo tiempo tenían consciencia social. No solo contaba con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Claude Rains, sino que Casablanca trataba sobre refugiados, traición y política en tiempos de guerra. El guion de Julius y Philip G. Epstein ofreció diálogos sobre bares, con los sospechosos usuales, tocando “As Time Goes By”, que todavía se citan en la actualidad. Pocos ganadores como Mejor Película están tan arraigados en la consciencia del público como Casablanca.

open image in gallery Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca ( Warner Bros Pictures )

7. On the Waterfront (1954)

On the Waterfront de Elia Kazan puede leerse como el intento del director de justificar su propio comportamiento cobarde, tras dar nombres al Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, durante la caza de brujas comunista. Su política es complicada y contradictoria. También está magníficamente interpretada. Puede decirse que Marlon Brando ofrece su mejor interpretación de todas en el papel de Terry Molloy, el trabajador portuario y colombófilo que podría haber sido un contendiente en la vida y en el ring si tan solo su hermano hubiera estado a su lado cuando más lo necesitaba.

6. Lawrence of Arabia (1962)

Fácil de descartar como una epopeya de un nacionalismo exacerbado de la pantalla ancha, la película de David Lean sobre TE Lawrence hace una exposición asombrosa vista en 70 mm. También ofrece un retrato sutil y penetrante de Lawrence (Peter O'Toole), el masoquista que es tanto el héroe inglés por excelencia como el forastero inglés por excelencia.

open image in gallery Peter O’Toole en Lawrence of Arabia ( AP )

5. All About Eve (1950)

El drama de Joseph L. Mankiewicz sobre una joven actriz en ciernes y la estrella establecida cuya carrera quiere usurpar cuenta con algunos de los diálogos más cáusticos de cualquier ganadora del Oscar a Mejor Película de Hollywood. La brillantez de Bette Davis como la estrella y de Anne Baxter como la aparentemente ingenua pero completamente despiadada joven aspirante es igualada por la maravillosamente ácida actuación de George Sanders en el rol del crítico teatral Addison DeWitt.

4. The Godfather II (1974)

Aún siendo la mejor secuela en la historia de Hollywood, esta película emuló a su predecesora, The Godfather, al ganar el Oscar a Mejor Película y la superó en la brillantez de su manufactura y sus actuaciones. Todo en ella, desde la cinematografía de Gordon Willis a las historias paralelas de Michael Corleone (Al Pacino) como el jefe de la familia criminal a finales de los cincuenta y Robert De Niro como su padre Vito muchos años antes, funcionan casi a la perfección. Sus rivales para el premio a Mejor Película en 1974 incluían a Lenny, Chinatown y The Conversation (también dirigida por Francis Ford Coppola). Todas habrían sido dignas ganadoras en otros años.

3. Unforgiven (1992)

El western se consideró un anacronismo y también lo fue el propio Clint Eastwood cuando hizo su sangrienta obra maestra. Eastwood interpretó a Will Munny, a quien conocemos por primera vez como un granjero y hombre de familia. Poco a poco, nos enteramos sobre su pasado como sicario. “He matado mujeres y niños. He matado todo lo que camina o se arrastra en un momento u otro, y estoy aquí para matarte, Little Bill”, le dice a su viejo rival Gene Hackman. Esta brutal y elegiaca cinta siempre fue una apuesta segura para su Oscar.

2. Parasite (2019)

La primera película en lengua no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película fue diferente en muchos niveles. La sátira surcoreana de Bong Joon Ho sobre clase, riqueza y vida familiar se convierte hacia el final en algo cercano a una película de terror, y las películas de género rara vez ganan un Premio de la Academia. Esta cinta fue ganadora de la Palma de Oro de Cannes, y los favoritos de los festivales, amados por los críticos moralistas, rara vez disfrutan del éxito generalizado.

open image in gallery Parasite , de Bong Joon Ho, fue la primera película en lengua no inglesa en ganar como Mejor Película ( Neon Pictures )

En años pasados, Parasite podría haberse colado en las nominaciones de “idioma internacional/extranjero”, sin competir por los premios principales. Su éxito sugirió un enfoque nuevo, más abierto e inclusivo por parte de los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. También ayudó, por supuesto, que fuera tan disfrutable de ver. Divertida, cáustica y macabra a ratos, cautivó a la audiencia dondequiera que se proyectó.

1. The Apartment (1960)

Solo Billy Wilder podría haber hecho una comedia romántica basada en la infidelidad, el trabajo monótono y la política de oficina y convertirla en una película tan encantadora como esta. Los votantes de la Academia a veces son acusados de fariseísmo y mojigatería, pero por suerte eso no los detuvo para darle el Oscar a Mejor Película a The Apartment.