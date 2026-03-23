Los fans de Moana no se han mostrado entusiasmados por el último tráiler del próximo remake con actores reales de Disney de la querida película infantil.

El nuevo clip ofrece un primer vistazo a Dwayne “The Rock” Johnson retomando su papel como el semidiós Maui, así como a novata Catherine Laga'aia como el personaje principal, reemplazando a Auliʻi Cravalho, quien le dio voz a Moana en la película de 2016 y en la secuela animada.

En X, varios usuarios comentaron que todo lo revelado en el tráiler hasta el momento se ajusta bastante a la película original estrenada hace una década.

Alguien escribió: “Parece una copia plano a plano. ¿Qué sentido tiene? Incluso los personajes animados parecen sacados directamente del original. Dediquen sus esfuerzos a otra cosa y vuelvan a ser creativos”.

Otro añadió: “Cientos de millones de dólares desperdiciados para que Dwayne Johnson se ponga una peluca horrible y diga las mismas frases, pero con peor ritmo. Un nuevo nivel de bajeza para los ineptos corporativos. Ni siquiera puedo aguantar los dos minutos de este tráiler, no necesito ver nada de los últimos 19 segundos”.

Dwayne “The Rock” Johnson protagoniza la versión de acción real de ‘Moana’ ( Disney Enterprises )

Muchos fans cuestionaron si Disney podría usar sus recursos de forma más creativa, y uno de ellos comentó: “Disney intenta jugar con nuestra nostalgia con esta bazofia de acción real cuando la original ni siquiera tiene una década. Nunca había visto una sequía creativa tan grave”.

Otro escribió: “Ya hicieron una película fantástica. Moana es casi perfecta. Pero todo en este remake parece una versión menos encantadora de la original. Espero que fracase estrepitosamente para que dejen de insistir en darle este tratamiento a las películas animadas”.

Junto a Johnson y Lag'aia, John Tui interpretará al padre de Moana, el jefe Tui, mientras que Frankie Adams dará vida a la madre de Moana, Sina, y Rena Owen será la abuela Tala. Lin-Manuel Miranda produce la película tras componer la exitosa banda sonora de la película original, junto con Mark Mancina y Opetaia Foaʻi.

Moana es la última de las adaptaciones de acción real de Disney, que en su mayoría han sido prácticamente idénticas a la obra original, sumándose a los recientes remakes de Lilo y Stitch y Blancanieves. A pesar de las quejas, el negocio de Disney de rehacer películas ha demostrado ser extremadamente lucrativo, con Lilo y Stitch batiendo récords de taquilla el año pasado.

Mientras tanto, en 2024 se estrenó una secuela animada de Moana, que recibió una reseña de tres estrellas de la crítica Clarisse Loughrey, de The Independent .

“Moana 2 habría sido una serie de televisión estupenda, como se concibió originalmente”, escribió, y añadió: “Pero como secuela cinematográfica retocada de uno de los mayores éxitos de Disney Animation, es un poco más difícil de justificar”.

Traducción de Sara Pignatiello