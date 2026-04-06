Super Mario Galaxy: La película podría ser la primera película hecha deliberadamente para dividirse en fragmentos y subirse a TikTok con la leyenda “Mario en modo aura máxima [emoji de llama]” o, al menos, eso parece. Si Super Mario Bros.: La película (2023) despersonalizó los juegos de Nintendo al elegir a un aburrido Chris Pratt como Mario el fontanero y ni siquiera pedirle que intentara un acento italiano, Super Mario Galaxy: La película redobla su apuesta por la insipidez.

Apenas hay argumento. Ni un solo personaje memorable. Ni siquiera otra melodía de piano para que la cante Jack Black. La película es, en esencia, una sucesión de grandes explosiones vagamente conectadas ante las que Mario, su amigo Luigi (Charlie Day) y su interés amoroso, la princesa Peach (Anya Taylor-Joy), aterrizan en pose de superhéroes. ¿Es demasiado preguntar por qué estos adorables y graciosos avatares de videojuegos se toman a sí mismos tan en serio como los Vengadores de Marvel?

En Super Mario Galaxy: La película se percibe con claridad la homogeneidad que ha alcanzado nuestro sentido de la nostalgia, hasta el punto de que a toda una generación de niños se le priva del arte que fomenta la curiosidad y la imaginación, para que los adultos puedan sentirse tranquilos al pensar que las pasiones de su infancia perdida eran geniales e importantes. ¿Hay siquiera un chiste realmente bueno en toda la película? Además, básicamente repite una escena de Zootopia, de Disney.

En lugar de eso, los directores Aaron Horvath y Michael Jelenic, responsables de la serie Teen Titans Go!, divertida y original en todos los sentidos en que esta película no lo es, se limitan a hacer referencia a tantos juegos de Mario o de Nintendo como les es posible (una gran noticia si te encanta Pikmin, supongo) y luego dan el trabajo por terminado.

La princesa Rosalina (una encantadora y poco aprovechada Brie Larson), madre de los bebés Lumas, capaces de lanzar shurikens luminosos de cinco puntas con su varita, ha sido secuestrada por Bowser Jr. (Benny Safdie, codirector de Diamantes en bruto) para alimentar su Máquina del Juicio Final y vengarse de Mario y compañía por haber derrotado y encarcelado a su padre, Bowser Sr. (Jack Black). Yoshi (Donald Glover), una especie de dinosaurio, también aparece.

Chris Pratt le da la voz a Mario en ‘Super Mario Galaxy: La película’ ( Universal Pictures )

Los juegos de Mario se reinventaron una y otra vez: pasaron de los gráficos en 2D de Paper Mario a enviar al pobre fontanero a competir en los Juegos Olímpicos (varias veces). Pero aquí la película lanzó a estos personajes a distintos universos (la Galaxia Colmena y el Reino de Arena) sin demasiada razón, casi como un recordatorio de que existen. El resultado evidenció la gran diferencia entre repetir elementos por simple familiaridad y rendir un homenaje sincero y bien pensado. ¿Qué nos dicen estas películas sobre por qué Mario se volvió tan popular en primer lugar?

Peach, que desconocía su origen, quiso sentir que pertenecía a una familia. Durante una o dos escenas, como mucho. Bowser intentó mostrarse más amable. Durante una o dos escenas, como mucho. El grupo buscó la ayuda del entusiasta piloto Fox McCloud (Glen Powell), cuyos orígenes se presentaron mediante una animación tradicional de estilo retro. Durante una escena, como mucho. Después, Fox quedó reducido a poco más que el conductor del autobús que llevaba a los personajes del punto A al punto B en la trama.

Super Mario Galaxy: La película ofreció muy poco a los espectadores, jóvenes o mayores, que no conocieran ya a estos personajes y escenarios como la palma de su mano. Pero, bueno, si alguien se tomaba un chupito de tequila cada vez que algo explotaba, al menos tenía un juego de beber bastante entretenido.

Directores: Aaron Horvath y Michael Jelenic. Reparto: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Benny Safdie, Donald Glover y Brie Larson. Duración: 98 minutos. Calificación: Apta para todos los públicos.

Super Mario Galaxy: La película se estrenó en cines el 3 de abril.

Traducción de Leticia Zampedri