Thriller policíaco infravalorado de 2026 aparece en ‘streaming’ antes de lo esperado

Tras su estreno en cines hace poco más de un mes, una de las películas más infravaloradas del año hasta la fecha ya está disponible en streaming.

En febrero, Chris Hemsworth, Halle Berry y Mark Ruffalo protagonizaron Caminos del crimen, una adaptación de la novela corta de Don Winslow de 2020.

La película fracasó en taquilla, pero injustamente: es un thriller de atracos sencillo pero efectivo, rebosante de tensión y con actuaciones sobresalientes, sobre todo de Berry y Ruffalo, que resulta refrescantemente anticuado en su enfoque.

open image in gallery Chris Hemsworth en ‘Caminos del crimen’ ( Sony Pictures Releasing International )

El director Bart Layton (The Imposter, American Animals) canaliza a Michael Mann en esta película. Narra la historia de un escurridizo ladrón de joyas (Hemsworth) que, mientras planea su último golpe, se encuentra con una agente de seguros desilusionada (Berry) que se halla en una encrucijada.

Cuando sus caminos se cruzan, un detective implacable (Ruffalo) los sigue de cerca en un intento por interceptar el robo multimillonario que están planeando.

La película también cuenta con Barry Keoghan en el papel de un ladrón rival psicópata, y con una aparición poco común de Nick Nolte, quien interpreta a un personaje turbio del submundo criminal de Los Ángeles.

Caminos del crimen presenta una trama interconectada que incluye varias sorpresas, y acaba de ser añadida a Prime Video.

La película solo recaudó 71 millones de dólares de su presupuesto de $90 millones, y parece haberse perdido entre la gran cantidad de películas que aspiraban a premios y que se estrenaron al mismo tiempo.

open image in gallery Halle Berry en ‘Caminos del crimen’ ( Sony Pictures Releasing International )

Pero probablemente encontrará su público en la plataforma de streaming: la película es perfecta para ver un viernes o sábado por la noche. Al momento de escribir esto, está escalando posiciones en la lista de las más vistas de Prime Video, ubicándose en el tercer lugar.

La crítica de cine de The Independent, Clarisse Loughrey, le otorgó a la película cuatro estrellas de cinco en su reseña, elogiando en particular la actuación de Berry.

“Berry puede alternar fácilmente entre la furia volcánica y la brillante actuación de despreocupación que se requiere para que una mujer negra mayor de 50 años sobreviva en un entorno corporativo tan despiadado”, escribió, y añadió: “Cuando finalmente suelta un ‘¡Cállate la maldita boca!, es glorioso”.

Caminos del crimen también cuenta con la participación de Monica Barbaro —quien interpretó a Joan Baez en la película biográfica de Bob Dylan, Un completo desconocido—, Corey Hawkins y Jennifer Jason Leigh. Al momento de escribir este artículo, tiene una impresionante puntuación del 89 % en el sitio web de reseñas Rotten Tomatoes, tras recibir 186 críticas.

Traducción de Sara Pignatiello