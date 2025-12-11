Disney está invirtiendo USD 1.000 millones en la empresa de inteligencia artificial OpenAI, y permitirá que personajes tan queridos como Mickey Mouse aparezcan en videos generados por los usuarios.

El acuerdo, cuya licencia es de tres años, permitirá a los usuarios crear sus propios contenidos Disney utilizando Sora, la plataforma de creación de videos cortos de OpenAI.

Se podrán utilizar más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar, así como disfraces, atrezo, vehículos y entornos de las emblemáticas franquicias. Entre los personajes que los fans podrán utilizar en sus creaciones se encuentran Mickey y Minnie Mouse, Lilo y Stitch, las princesas Disney Ariel, Cenicienta, Bella y la Bestia, Simba y Mufasa, así como personajes de los mundos de Encanto, Frozen, Intensa-Mente, Moana, Monsters Inc, Toy Story, Up y Zootopia.

Pantera Negra, Capitán América, Deadpool, Groot, Iron Man, Loki, Thor y Thanos estarán disponibles de la franquicia Marvel, mientras que Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker, Leia, el Mandaloriano, Stormtroopers y el Maestro Yoda de Star Wars también están incluidos.

ChatGPT también podrá generar imágenes de los personajes, recurriendo a los mismos bancos de propiedad intelectual.

Sin embargo, el acuerdo no incluye la imagen ni la voz de ningún actor, según informó Disney en un comunicado de prensa.

Disney invertirá USD 1.000 millones en la empresa de inteligencia artificial OpenAI, y permitirá que personajes tan queridos como Mickey Mouse aparezcan en videos generados por los usuarios. ( Walt Disney World Resort via Get )

Según los informes, las nuevas funciones se lanzarán en Sora y ChatGPT en 2026.

Los generadores de video por IA, como Sora, se hicieron muy populares por su capacidad para crear rápidamente clips realistas a partir de meras instrucciones de texto, aunque cada vez suscitan más preocupación por su uso para difundir desinformación, deepfakes o infracciones de derechos de autor.

Ese uso excesivo, desde usuarios cotidianos hasta el presidente Donald Trump, dio lugar al término “bazofia de la IA”, en referencia al elevado volumen de contenidos de baja calidad generados por la inteligencia artificial.

Disney y OpenAI manifestaron su compromiso con un uso responsable de la IA que proteja la seguridad de los usuarios y los derechos de los creadores.

Juntas, las empresas “harán avanzar una IA centrada en el ser humano que respete las industrias creativas y amplíe las posibilidades de contar historias”, añade el anuncio de las empresas publicado el jueves.

Se podrán utilizar más de 200 personajes de Disney, Star Wars, Pixar y Marvel, así como disfraces, utilería, vehículos y entornos de las emblemáticas franquicias.

“Disney es el estándar de oro mundial para la narración de historias, y estamos muy contentos de asociarnos para permitir que Sora y ChatGPT Images amplíen la forma en que las personas crean y experimentan grandes contenidos”, dijo Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI.

“Este acuerdo muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de forma responsable para promover una innovación que beneficie a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a grandes públicos nuevos”.

El director ejecutivo de Disney, Robert Iger, dijo que el acuerdo “ampliará el alcance de nuestra narrativa a través de la IA generativa, respetando y protegiendo, al mismo tiempo, a los creadores y sus obras”.

“La innovación tecnológica dio forma continuamente a la evolución del entretenimiento, trayendo consigo nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo”, dijo Iger en un comunicado separado.

“Reunir las historias y personajes icónicos de Disney con la tecnología innovadora de OpenAI pone la imaginación y la creatividad directamente en manos de los fans de Disney de una forma que nunca antes habíamos visto, ofreciéndoles formas más ricas y personales de conectar con los personajes y las historias de Disney que adoran”.

Disney también se convertirá en un “cliente importante” de OpenAI y utilizará su tecnología para crear nuevos productos, herramientas y servicios. También pondrá en marcha ChatGPT para los empleados.

Traducción de Olivia Gorsin