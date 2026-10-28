Quentin Tarantino hace una sorprendente confesión sobre su patrimonio neto de 150 millones de dólares

Se estima que el famoso director Quentin Tarantino tiene una fortuna de más de 150 millones de dólares, pero prometió no ceder ni un centavo a ningún miembro de su familia.

El ganador del Oscar, de 63 años, admitió anteriormente en una entrevista que Fortune volvió a sacar a la luz recientemente que guarda rencor a su madre, Connie Zastoupil, desde hace décadas por un comentario hiriente que ella le hizo cuando era niño.

En una entrevista para el podcast The Moment con el presentador Brian Koppelman en 2021, Tarantino dijo en ese momento: “A mi madre siempre le costó aceptar mi falta de aptitud académica”.

Dijo que, cuando tenía 12 años, Zastoupil criticó sus ambiciones literarias debido a las dificultades que tenía en la escuela.

“Y entonces, en medio de su pequeña diatriba, dijo: ‘Ah, y por cierto, ¿esta carrerita de escritor?’ —entre comillas— ‘¿esta carrerita de escritor que estás haciendo? Esa mierda se acabó’”, recordó Tarantino.

open image in gallery Se calcula que el patrimonio de Quentin Tarantino ronda los 150 millones de dólares ( Getty )

Este comentario llevó a Tarantino a prometer que nunca mantendría económicamente a su madre , quien lo crió como madre soltera trabajando como enfermera.

“Y cuando me dijo eso con ese tono sarcástico, me quedé pensando y le dije: ‘Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, usted jamás verá un centavo de mi éxito. No habrá casa para usted. No habrá vacaciones para usted. Ni siquiera un Cadillac de Elvis para mamá. No recibirá nada por haber dicho eso’”, dijo.

Tarantino continuó diciendo que, en general, cumplió su promesa.

“La saqué de un apuro con el IRS, pero no le di casa”, dijo el cineasta. “Ni un Cadillac”.

Añadió: “Tus palabras tienen consecuencias cuando tratas con tus hijos. Recuerda que tu tono sarcástico sobre lo que es importante para ellos también tiene consecuencias”.

open image in gallery Quentin Tarantino afirmó que un comentario duro de su madre la llevó a negarse a mantenerla económicamente ( PA )

The Independent se puso en contacto con el director para obtener más comentarios sobre la conversación que ha vuelto a salir a la luz.

Zastoupil restó importancia a los comentarios de Tarantino en una declaración a USA Today en 2021.

“En cuanto a mi hijo Quentin, lo apoyo, estoy orgullosa de él y lo quiero mucho, al igual que a su nueva familia”, declaró Zastoupil al medio. “Me llenó de alegría bailar en su boda y recibir la noticia del nacimiento de mi nieto Leo”.

Añadió que es fácil que los comentarios de los pódcasts “se distorsionen y se vuelvan virales sin el contexto completo” y que “no desea participar en este sensacionalista frenesí mediático transaccional”.

Tarantino produjo y dirigió varias películas aclamadas como Perros de la calle, Tiempos violentos y Django Unchained.

Más recientemente, asumió un papel importante como actor en la película Only What We Carry, del director Jamie Adams, y escribió el guion de Las aventuras de Cliff Booth, que es un spin-off de su exitosa película de 2019, Había una vez en Hollywood.

Traducción de Olivia Gorsin