Aaron Sorkin ha admitido que él mismo fue su “segunda opción” para dirigir El poder de la red, confesando que teme carecer del talento natural necesario para convertirse en un gran cineasta.

El guionista estadounidense (65) regresó este mes con la secuela de su película ganadora del Oscar de 2010, La red social, dirigida por David Fincher.

En El poder de la red, Jeremy Strong (Succession) toma el relevo de Jesse Eisenberg en el papel del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en la primera película. La historia sigue a la ingeniera de Facebook Frances Haugen (interpretada por Mikey Madison) y al periodista de The Wall Street Journal Jeff Horwitz (Jeremy Allen White) mientras revelan los secretos mejor guardados de la red social.

En una nueva entrevista para el pódcast Awards Chatter de la revista The Hollywood Reporter, Sorkin confesó que quería que Fincher regresara para una segunda etapa detrás de la cámara, pero el director estaba ocupado con un acuerdo con el gigante del streaming Netflix.

“Yo era mi segunda opción para dirigirla”, admitió.

open image in gallery Aaron Sorkin ha admitido que él mismo era su segunda opción para dirigir ‘El poder de la red’ ( Getty )

open image in gallery Jeremy Strong interpreta a un Mark Zuckerberg en apuros en ‘El poder de la red’ ( YouTube/Sony/Columbia )

“Hubiera preferido que la dirigiera David Fincher; de hecho, preferiría que David Fincher dirigiera todas las películas, pero David tiene un contrato de exclusividad con Netflix, y los derechos [de la franquicia] pertenecen a Sony”, añadió.

Sorkin es uno de los guionistas más exitosos de Hollywood y en la última década se ha aventurado en la dirección, poniéndose al frente de películas como Apuesta maestra, El juicio de los 7 de Chicago y Todo sobre los Ricardo, pero teme que todavía tenga mucho que aprender sobre la industria.

Dijo: “Hay una gran parte de mí que siente que acabo de entrar en el mundo del cine hace unos minutos, y que hay muchísimas cosas que desconozco”.

“De vez en cuando, hablo con estudiantes de guionismo y me preguntan: '¿Se puede enseñar a escribir guiones?'”, continuó.

“Y la respuesta es: 'Hay aspectos de la escritura de guiones —aspectos importantes— que se pueden enseñar y aprender, pero hay aspectos que no. ¿Y cuáles son esos aspectos que no se pueden aprender? Eso es a lo que nos referimos normalmente cuando hablamos de 'talento'”, agregó.

“Me preocupa mucho que las partes de la dirección en las que no soy bueno sean precisamente aquellas que no se pueden aprender”, reconoció.

Sorkin ha trabajado con directores como Rob Reiner, Mike Nichols y Danny Boyle en proyectos anteriores y quiere seguir aprendiendo de los grandes.

Expresó: “Todavía quiero trabajar con grandes directores, pero cuando trabajas con una lista de directores como esa, realmente tendrías que estar muy despistado para no aprender nada”.

“Pero me sorprendió lo poco que sabía sobre la ciencia del cine. Resulta que no tengo sensibilidad visual”, confesó.

Traducción de Sara Pignatiello