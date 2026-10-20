Paul Bettany se distancia de Johnny Depp tras polémicos mensajes: “No he vuelto a hablar con él”

Paul Bettany reveló que no ha vuelto a hablar con Johnny Depp desde que se hicieron públicos los polémicos mensajes privados que intercambiaron y que fueron utilizados como prueba durante el juicio por difamación del protagonista de Piratas del Caribe.

Los mensajes entre ambos actores salieron a la luz durante el proceso judicial que Depp inició contra The Sun en 2020, después de que el periódico británico lo describiera como un “maltratador de mujeres” en un artículo publicado en 2018, en referencia a su relación con su exesposa Amber Heard. Finalmente, el tribunal falló en contra del actor al determinar que la acusación era “sustancialmente cierta”.

Entre las conversaciones presentadas como prueba figuraba un intercambio de 2013 en el que Depp escribió: “¡Quememos a Amber!”, a lo que Bettany respondió: “Ahora que lo pienso, no creo que debamos quemar a Amber. Es una compañía encantadora y muy atractiva, y además no estoy seguro de que sea una bruja. Aunque podríamos recurrir al método inglés tradicional en estos casos: someterla a una prueba de ahogamiento. ¿Qué opinas?”.

open image in gallery Los mensajes privados que Paul Bettany le envió a Johnny Depp se hicieron públicos ( Getty Images )

Depp respondió: “¡Ahoguémosla antes de quemarla! Después me c**** su cadáver quemado para asegurarme de que esté muerta”.

En una nueva entrevista, Bettany habló sobre la polémica, que describió como “un momento interesante”, y aclaró que hacía años que no tenía contacto con Depp.

“No había hablado con Johnny en años cuando pasó todo eso y tampoco he vuelto a hablar con él desde entonces”, declaró a The Times.

“Me presentaban como un amigo cercano de alguien con quien no hablaba desde hacía años y, sinceramente, en medio de todas las cosas horribles que se decían esas dos celebridades, eso fue lo que más raro me pareció”, agregó.

Ante la controversia, Bettany explicó que prefirió no hacer declaraciones porque confiaba en que la gente que lo conocía no se dejaría llevar por lo que se decía de él.

“Así que decidí no decir nada porque creo que la gente me conoce. Llevo 23 años casado y, para alguien que trabaja en esta industria, tengo una vida muy tranquila. Supongo que nadie le dio demasiada importancia y el asunto quedó ahí”, afirmó.

El actor, que actualmente aparece en VisionQuest, la serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), ya había hablado sobre estos mensajes en una entrevista con The Independent en diciembre de 2021.

open image in gallery Paul Bettany y Johnny Depp, fotografiados en 2015 ( Getty Images )

En aquella ocasión, Bettany describió la experiencia como algo “muy extraño”, sobre todo por la exposición de sus conversaciones privadas.

“Lo más extraño fue que, de repente, uno de los periódicos más sensacionalistas de Londres y sus abogados comenzaron a revisar tus mensajes de los últimos 10 años”, explicó.

“¿Te imaginas lo que sería que un grupo de abogados revisara todos tus correos electrónicos y mensajes de texto de los últimos 10 años? Lo único que puedo decir es que fue una experiencia desagradable”, agregó.

Bettany, quien está casado con la actriz Jennifer Connelly, ha compartido pantalla con Depp en tres películas: el romance de acción El turista (2010), el thriller de ciencia ficción Transcendence (2014) y la comedia Mortdecai (2015).

Por su parte, Depp sigue siendo una figura polémica en Hollywood tras perder el juicio por difamación contra The Sun, relacionado con las acusaciones de violencia doméstica de Heard.

En 2022, el actor también demandó por difamación a su exesposa, al considerar que ella había insinuado falsamente que él la había maltratado en un artículo de opinión publicado en The Washington Post en 2018, titulado “Hablé contra la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

El jurado finalmente falló a favor de Depp, aunque también dio la razón a Heard en una de sus contrademandas, en la que acusaba al abogado del actor de difamarla al calificar sus denuncias de abuso como un “montaje”.

En medio de estas controversias, Depp quedó fuera de la franquicia Animales fantásticos y luego participó en producciones como Jeanne du Barry y Minamata.

Sin embargo, el actor conserva una base de seguidores muy leales y prepara su regreso a las grandes producciones cinematográficas con la película navideña Ebenezer, cuyo estreno está previsto para el 13 de noviembre.

Traducción de Leticia Zampedri