La madre de Quentin Tarantino, Connie Zastoupil, ha dicho que "apoya" a su hijo y está "orgullosa" de él, después de las declaraciones del director sobre no mantener económicamente a su mamá tras hacer una promesa cuando era niño.

A principios de esta semana, el director de Once Upon A Time in Hollywood, de 58 años, reveló su promesa personal de no apoyar a su madre después de que ella no apoyara sus ambiciones durante su infancia.

Hablando en un episodio del podcast The Moment, Tarantino dijo que sus maestros vieron esto "como un acto desafiante de rebelión".

Después de meterse en problemas, dijo que su madre “se estaba quejando de eso... y luego, en medio de su pequeña diatriba, dijo: 'Ah, y por cierto, esta pequeña ‘carrera de escritor', con la comillas de dedos y todo. ¿Esta pequeña ‘carrera de escritor’ que estás haciendo? Esa mierda se acabó".

“Cuando ella me dijo eso de esa manera sarcástica, yo le respondí: 'Está bien, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca verás un centavo de mi éxito. No habrá casa para ti. No hay vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No obtienes nada. Porque dijiste eso'”.

Cuando se le preguntó si "se apegó" a su promesa, Tarantino dijo: "Sí. La ayudé con un problema con el IRS. Pero no [hubo] casa. No [hubo] Cadillac".

“Hay consecuencias por tus palabras al tratar con tus hijos. Recuerda que hay consecuencias por tu tono sarcástico sobre lo que es significativo para ellos".

La mamá del director ha respondido a sus palabras. Ella le dijo a USA Today, que la citó diciendo, que su hijo tiene su todo "amor" y "apoyo".

“Con respecto a mi hijo Quentin, lo apoyo, estoy orgullosa de él y lo amo a él y a su nueva familia en crecimiento”, dijo Zastoupil. "Me dio una gran alegría bailar en su boda y recibir la noticia del nacimiento de mi nieto Leo".

Además, declaró que es fácil que los comentarios de los podcasts “se vuelvan virales sin un contexto completo” y que ella “no desea participar en este frenesí lascivo de los medios”.

Aunque no está confirmado, se cree que la madre de Tarantino, Connie Zastoupil, tiene alrededor de 75 años.

Tarantino ha producido y dirigido varios clásicos como Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Inglourious Basterds, The Hateful Eight y Django Unchained.