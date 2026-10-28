Seth Rogen confiesa que al principio dudó de la actuación de Jake Gyllenhaal en ‘Donnie Darko’

Seth Rogen reconoció que, al principio, tenía dudas sobre la sombría interpretación de Jake Gyllenhaal durante el rodaje de Donnie Darko.

Al recordar su debut cinematográfico para un artículo de The New York Times dedicado al 25.º aniversario de la película de culto de 2001, el actor y comediante de 44 años confesó que inicialmente no estaba convencido de que Gyllenhaal fuera la elección adecuada para el papel principal.

“Recuerdo haberlo visto en el set y pensar: ‘No sé cómo va a salir esto’”, contó Rogen en el artículo publicado el lunes. “No estaba interpretando al personaje de una manera muy simpática”.

El protagonista de The Studio tuvo un pequeño papel como Ricky Danforth, uno de los acosadores escolares, en este drama de ciencia ficción que marcó el debut de Richard Kelly como director. Además de Gyllenhaal, quien interpretó al atormentado adolescente que da nombre a la película, el elenco incluyó a Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal y Jena Malone.

Sin embargo, a medida que avanzaba el rodaje, Rogen comenzó a apreciar la profundidad del trabajo de su compañero.

“Recuerdo haber pensado que había reflexionado sobre el personaje a un nivel que yo, como actor, ni siquiera sabía que era posible”, admitió.

open image in gallery Seth Rogen confesó que al principio tuvo dudas sobre la actuación de Jake Gyllenhaal en ‘Donnie Darko’ ( Getty )

open image in gallery Seth Rogen interpretó al acosador Ricky Danforth en la película independiente de 2001 ( Arrow Films )

Por su parte, Gyllenhaal explicó al periódico que la manera en que el guion retrataba el paso de la adolescencia a la adultez le había parecido “una experiencia casi psicodélica”.

“Donnie estaba lidiando con sentimientos muy intensos que no lograba comprender”, recordó. “Solo pensé: ‘Así es como me siento’. Nunca había visto una película ni leído una historia que reflejara eso”.

Durante la entrevista conmemorativa, Rogen y otros integrantes del elenco también elogiaron el guion de Kelly, aunque el actor admitió que, en aquel momento, le resultaba difícil imaginar cómo sería el resultado final.

“Recuerdo que pensé: ‘Esto puede salir buenísimo o convertirse en una película de lo más rara’”, comentó.

open image in gallery ‘Esto puede salir buenísimo o convertirse en una película de lo más rara’, comentó Rogen ( Arrow Films )

Aunque Donnie Darko tuvo una recepción comercial decepcionante en su estreno, con los años se convirtió en un clásico de culto. Su popularidad incluso dio lugar a una película derivada en 2009, titulada S. Darko, y a una próxima continuación oficial en forma de novela, La filosofía de los viajes en el tiempo, escrita por el propio Kelly y prevista para diciembre.

Así como Rogen terminó reconociendo el valor de la interpretación de Gyllenhaal, la película fue conquistando nuevos seguidores a lo largo de los últimos 25 años, mientras el público continuaba analizando y debatiendo su compleja trama.

En una entrevista con The Independent en 2019, Kelly reflexionó sobre la evolución de la recepción de este tipo de historias.

“Con todo lo que ocurrió en la última década, creo que la gente está más dispuesta a ver películas inquietantes, poco convencionales y que plantean enigmas. El público evolucionó. ¿Quizá nos adelantamos un poco a nuestra época?”, señaló.

Para Rogen, la vigencia de Donnie Darko demuestra que una película puede encontrar su público incluso mucho después de su estreno.

“Si algo es bueno y logra conectar con la gente, tarde o temprano encontrará a su público”, afirmó al Times. “Creo que eso fue exactamente lo que pasó con Donnie Darko”.

Gyllenhaal coincidió con esa reflexión y resumió el recorrido de la película con una frase: “Fue un proceso lento, y ese proceso ya lleva 25 años”.

Traducción de Leticia Zampedri