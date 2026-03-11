El célebre director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ha criticado duramente a Timothée Chalamet, calificando de ignorancia la afirmación del actor nominado al Oscar de que "a nadie le importa" la ópera y el ballet.

"Lamentablemente, a veces es un poco de ignorancia, pero, miren, por eso tenemos que abrir más espacios para que la gente se conecte con la música clásica", declaró Dudamel el martes por la noche.

Sus palabras, pronunciadas desde el David Geffen Hall del Lincoln Center durante el anuncio de su primera temporada con la Filarmónica de Nueva York, fueron recibidas con un fuerte aplauso por una audiencia que incluía a periodistas, donantes y músicos.

La controversia se originó en febrero, durante una conversación de Chalamet, de 30 años, con Matthew McConaughey en un foro público de CNN y Variety en la Universidad de Texas en Austin. McConaughey le preguntó si la reducción de la capacidad de atención del público influía en las decisiones de los estudios cinematográficos, lo que llevó a la polémica declaración de Chalamet.

Los comentarios de Chalamt provocaron una reacción adversa en internet por parte de organizaciones artísticas ( Jordan Strauss/Invision/AP )

“Admiro a la gente, y yo mismo lo he hecho, que va a un programa de entrevistas y dice: ‘Oigan, tenemos que mantener vivos los cines. Tenemos que mantener vivo este género’”, comentó Chalamet. “Y otra parte de mí siente que, si la gente quiere verlo, como ‘Barbie’, como ‘Oppenheimer’, van a ir a verlo y se van a esforzar por ser ruidosos y orgullosos al respecto. Y no quiero estar trabajando en ballet u ópera o cosas en las que es como: ‘¡Oigan! Mantengan esto vivo’, aunque a nadie le importe esto ya. Todo mi respeto para la gente del ballet y la ópera. Acabo de perder 14 centavos de audiencia”.

Chalamet recibió su tercera nominación a los Premios de la Academia, por Marty Supreme (Marty Supremo). Sus comentarios provocaron una reacción adversa en internet por parte de organizaciones artísticas.

“Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero hay que hacer las cosas con conocimiento, con hechos. Creo que tenemos que decirle a la generación joven lo contrario”, dijo Dudamel. "Es muy gracioso. El cine es resultado de la ópera, de la música, de todo este tipo de cosas”.

Matías Tarnopolsky, director ejecutivo de la Filarmónica de Nueva York, estaba sentado junto a Dudamel y le hizo una oferta pública a Chalamet.

“Puede sentarse conmigo cuando quiera. Le daré una entrada gratis y está invitado a venir a escuchar a la Filarmónica de Nueva York”, dijo Tarnopolsky.

Dudamel, de 45 años, figura entre los directores de orquesta más famosos del mundo. Dejará la Filarmónica de Los Ángeles este verano tras 17 temporadas como director musical para asumir el mismo puesto con la orquesta neoyorquina.

En un momento, Dudamel fingió no saber quién era Chalamet. “¿Cómo se llama aquel?”, bromeó mientras el público se reía.

“Esa manera de pensar tiene que terminar", sentenció Dudamel. "La música renace todo el tiempo y nos trae los valores de la empatía a través de la belleza de lo que es. Así que esta es la realidad de la música. Esta es la verdadera dimensión de la música y necesitamos eso más para nuestros jóvenes”.