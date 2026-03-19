Una versión con IA de Val Kilmer aparecerá en una nueva película un año después de su muerte

Val Kilmer aparecerá en una nueva película que utilizará inteligencia artificial generativa para recrear su actuación.

La productora First Line Films anunció el miércoles que su próximo drama, As Deep as the Grave, incluirá una versión del actor generada con IA.

Kilmer había sido elegido en 2020 para interpretar al sacerdote católico y espiritualista nativo americano Padre Fintan, pero no pudo filmar debido a complicaciones derivadas de un cáncer de garganta diagnosticado en 2014. El actor se sometió a una traqueotomía, lo que afectó su capacidad de hablar. De hecho, ya se había utilizado inteligencia artificial para recrear su voz en Top Gun: Maverick.

El actor falleció en abril de 2025, a los 65 años, a causa de una neumonía.

As Deep as the Grave cuenta la historia de los arqueólogos reales Ann y Earl Morris, interpretados por Abigail Lawrie y Tom Felton, quienes trabajan en Canyon de Chelly, en Arizona, mientras exploran la historia y la cultura navajo.

En ese marco, la versión de Kilmer creada con inteligencia artificial tendrá “un papel importante” en la película y combinará imágenes del actor en su juventud con registros de sus últimos años para representar al padre Fintan en distintas etapas de su vida.

El guionista y director, Coerte Voorhees, explicó que el papel fue concebido desde el inicio para Kilmer. “Todo se pensó para él. Se inspiraba en su herencia nativa americana y en su vínculo con el suroeste. Estábamos listos para filmar, pero atravesaba un momento de salud muy difícil y no pudo hacerlo”, señaló en declaraciones a Variety.

open image in gallery Val Kilmer y David Thewlis en la película ‘La isla del Dr. Moreau’ ( New Line Cinema )

El director señaló que la recreación de Kilmer con inteligencia artificial contó con el aval de sus hijos, Mercedes y Jack.

“Su familia insistía en lo importante que era este proyecto y en que Val realmente quería formar parte de él”, explicó. “Ese respaldo me dio la confianza para avanzar. Aunque algunos lo consideren controvertido, esto era lo que él quería”.

Por su parte, Mercedes Kilmer destacó que su padre era “un hombre profundamente espiritual” y que la historia de la película tenía un significado especial para él.

“Siempre vio las tecnologías emergentes con optimismo, como una forma de ampliar las posibilidades narrativas”, afirmó. “Ese espíritu es algo que todos buscamos honrar en esta película, de la que él fue una parte esencial”.

Según The New York Times, Voorhees contactó a Mercedes el año pasado para evaluar la posibilidad de recrear a su padre con inteligencia artificial para la película.

En ese contexto, una versión previa del proyecto había eliminado al personaje de Kilmer, lo que el director consideró una ausencia clave. La nueva versión, en cambio, recupera ese rol y tiene previsto su estreno este año.

El uso de IA para recrear actores sigue generando debate, en especial por su impacto en la industria. Aun así, varias producciones recurrieron a herramientas digitales para completar rodajes cuando un intérprete no pudo terminarlos. Un caso conocido es Rápidos y Furiosos 7 (2015), donde las escenas de Paul Walker se reconstruyeron con CGI y dobles de cuerpo tras su fallecimiento durante la filmación.

open image in gallery El director reveló que Kilmer fue recreado con inteligencia artificial con el consentimiento de sus hijos, Mercedes y Jack ( Getty Images )

También se utilizaron escenas ya filmadas para completar el papel de Carrie Fisher en El ascenso de Skywalker (2019), mientras que Rogue One: Una historia de Star Wars (2016) recurrió a efectos visuales para recrear al personaje del Gran Moff Tarkin, interpretado originalmente por Peter Cushing, décadas después de su muerte en 1994.

En paralelo, el uso de inteligencia artificial en la industria generó crecientes tensiones. En septiembre del año pasado, varias figuras de Hollywood protestaron tras el interés de grandes agencias por una “actriz de IA” llamada Tilly Norwood. De hecho, la huelga de SAG-AFTRA en 2023, que representa a unos 160.000 actores, estuvo impulsada en parte por la preocupación frente al avance de estas tecnologías.

En los últimos años, el cine y la televisión incorporaron la IA en distintos procesos, desde el rejuvenecimiento digital de actores y el análisis de audiencias en plataformas de streaming hasta la recreación de voces de intérpretes fallecidos e incluso la producción de tráilers.

Traducción de Leticia Zampedri