Ryan Gosling interrumpe una entrevista tras saber que el periodista estaba varado por un autobús averiado

Ryan Gosling tenía la cabeza en otra parte mientras promocionaba su nueva película: le preocupaba más el estado del periodista que lo entrevistaba desde pleno desierto.

El actor participaba en una jornada de prensa por Proyecto Fin del mundo, adaptación de la novela de ciencia ficción publicada en 2021 por Andy Weir, cuando el reportero Jake Hamilton apareció en la videollamada con un paisaje inusual de fondo.

“¿Ya pidieron ayuda?”, le preguntó Gosling, después de bromear con que parecía estar transmitiendo desde el interior de un volcán.

“Pareces Tom Cruise en Misión Imposible, esa en la que está escalando”, añadió, en alusión a las rocas rojizas que rodeaban al periodista.

“Es increíble. No quiero que te quedes varado, pero el valor de producción… ¿Necesitas permiso para grabar ahí? ¡Parece que estás filmando un western!”.

Durante una entrevista por su próxima película, ‘Proyecto Fin del mundo’, Gosling interrumpió la conversación para preguntarle al periodista si se encontraba bien, después de que su autobús de gira se averiara en medio del desierto ( AFP/Getty/ Jake's Takes/Youtube )

Hamilton explicó que, antes de la entrevista, participaba en un tour en autobús por el Gran Cañón cuando el vehículo se averió de forma inesperada.

“Obviamente haría lo que fuera por no perder una entrevista contigo”, le dijo al nominado al Oscar.

A lo largo de la conversación, Gosling interrumpió en varias ocasiones para asegurarse de que el periodista tuviera suficientes provisiones para resistir en el desierto, algo que Hamilton confirmó.

“¿Seguro? ¿Tienen suficiente agua para todos? Porque eso se puede poner complicado… Me preocupa que se deshidraten. ¿Tienen algo para comer, aunque sea una barra energética?”, insistió Gosling.

Al final de la entrevista, el actor volvió sobre el tema: “Avísame que todo salió bien, ¿sí?”.

Más tarde, el reportero publicó los clips en Instagram con el mensaje: “Ese momento en que tienes que entrevistar a Ryan Gosling… pero tu autobús turístico se queda varado en medio del desierto”.

Las reacciones no tardaron en llegar. En los comentarios, muchos elogiaron tanto el compromiso de Hamilton por cumplir con la entrevista como la preocupación genuina de Gosling.

“Ni siquiera hace falta hablar de la película. Esta es la mejor entrevista. Ryan preguntándote por el autobús es oro puro”, escribió un usuario.

Otro añadió: “No lo supero. Entre tu compromiso y la preocupación de Ryan por tu bienestar, es demasiado bueno”.

En Proyecto Fin del mundo, Gosling interpreta a un profesor que debe viajar al espacio para salvar al mundo. El reparto incluye a Sandra Hüller, de Anatomía de una caída, Lionel Boyce, Ken Leung y Milana Vayntrub, mientras que la dirección está a cargo de Phil Lord y Christopher Miller, conocidos por La gran aventura LEGO.

Su estreno en cines está previsto para el 20 de marzo.

Traducción de Leticia Zampedri